Dunărea Brăila a învins-o pe Gloria Bistrița, scor 28-27, într-o partidă disputată în etapa #11 a Ligii Florilor.

Campioana en titre a României a suferit prima înfrângere în campionat după 394 de zile.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mihaela Mihai a marcat golul victoriei cu 21 de secunde înainte de finalul partidei.

Gloria Bistrița, primul eșec în campionat după 394 de zile

Campioana en titre și liderul clasamentului, Gloria Bistrița a suferit primul eșec din actuala ediție a campionatului, după ce a încheiat fără înfrângere primele zece etape.

Cu trei zile înaintea eșecului de la Brăila, bistrițencele o învinseseră pe CSM Târgu Mureș, scor 41-22.

Mihaela Mihai a fost cea mai bună marcatoare a întâlnirii, cu 9 goluri din 10 aruncări. Aceasta a fost urmată de Diana Lixăndroiu, cu 7 goluri, dintre care cinci de la 7 metri.

42,9% a fost procentajul paradelor Biancăi Curmenț, portarul Dunării Brăila, care a avut 12 intervenții în partida cu Gloria Bistrița

De partea cealaltă, Nina Engel și Johanna Reichert au fost principalele marcatoare ale Gloriei Bistrița, cu câte 7 goluri.

În urma acestui rezultat, Dunărea Brăila a acumulat 16 puncte și a urcat pe locul 4 în clasamentul Ligii Florilor.

Precedentul eșec al campioanei în Liga Florilor data din 22 octombrie 2025.

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Gloria Bistrița 11 20 2 CSM București 10 17 3 Râmnicu Vâlcea 11 17 4 Dunărea Brăila 11 16 5 Rapid București 11 15 6 SCM Craiova 11 15 7 Corona Brașov 11 12 8 CSM Slatina 11 11 9 Baia Mare 11 9 10 Târgu Jiu 11 7 11 Zalău 10 7 12 FCM Târgu Mureș 11 4 13 Iași 11 2 14 Știința București 11 0

Gloria Bistrița și Dunărea Brăila vor reveni pe teren în ianuarie 2027

Partida disputată în Sala Polivalentă Danubius a fost ultima din acest an pentru cele două formații, înaintea pauzei dedicate Campionatului European de handbal feminin.

Cele două echipe vor reveni pe teren în luna ianuarie, când vor întâlni adversare din Norvegia în cupele europene.

Gloria Bistrița va juca pe 9 ianuarie, în deplasare, cu Storhamar, în etapa #9 a Ligii Campionilor, în timp ce Dunărea Brăila va primi vizita celor de la Larvik, în primul weekend al grupelor EHF European League.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport