- Dunărea Brăila a învins-o pe Gloria Bistrița, scor 28-27, într-o partidă disputată în etapa #11 a Ligii Florilor.
- Campioana en titre a României a suferit prima înfrângere în campionat după 394 de zile.
Mihaela Mihai a marcat golul victoriei cu 21 de secunde înainte de finalul partidei.
Gloria Bistrița, primul eșec în campionat după 394 de zile
Campioana en titre și liderul clasamentului, Gloria Bistrița a suferit primul eșec din actuala ediție a campionatului, după ce a încheiat fără înfrângere primele zece etape.
Cu trei zile înaintea eșecului de la Brăila, bistrițencele o învinseseră pe CSM Târgu Mureș, scor 41-22.
Mihaela Mihai a fost cea mai bună marcatoare a întâlnirii, cu 9 goluri din 10 aruncări. Aceasta a fost urmată de Diana Lixăndroiu, cu 7 goluri, dintre care cinci de la 7 metri.
De partea cealaltă, Nina Engel și Johanna Reichert au fost principalele marcatoare ale Gloriei Bistrița, cu câte 7 goluri.
În urma acestui rezultat, Dunărea Brăila a acumulat 16 puncte și a urcat pe locul 4 în clasamentul Ligii Florilor.
Precedentul eșec al campioanei în Liga Florilor data din 22 octombrie 2025.
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Gloria Bistrița
|11
|20
|2
|CSM București
|10
|17
|3
|Râmnicu Vâlcea
|11
|17
|4
|Dunărea Brăila
|11
|16
|5
|Rapid București
|11
|15
|6
|SCM Craiova
|11
|15
|7
|Corona Brașov
|11
|12
|8
|CSM Slatina
|11
|11
|9
|Baia Mare
|11
|9
|10
|Târgu Jiu
|11
|7
|11
|Zalău
|10
|7
|12
|FCM Târgu Mureș
|11
|4
|13
|Iași
|11
|2
|14
|Știința București
|11
|0
Gloria Bistrița și Dunărea Brăila vor reveni pe teren în ianuarie 2027
Partida disputată în Sala Polivalentă Danubius a fost ultima din acest an pentru cele două formații, înaintea pauzei dedicate Campionatului European de handbal feminin.
Cele două echipe vor reveni pe teren în luna ianuarie, când vor întâlni adversare din Norvegia în cupele europene.
Gloria Bistrița va juca pe 9 ianuarie, în deplasare, cu Storhamar, în etapa #9 a Ligii Campionilor, în timp ce Dunărea Brăila va primi vizita celor de la Larvik, în primul weekend al grupelor EHF European League.