- Florinel Coman (28 de ani) a fost autorul unui gol din afara careului, în victoria celor de la Al-Gharafa, scor 3-2 cu Al-Arabi.
Internaționalul român a început ca rezervă partida contra formației lui Cosmin Contra și a fost introdus pe teren în minutul 32, după accidentarea lui Traore, la scorul de 2-0 în favoarea adversarilor.
Florinel Coman, supergol în victoria cu Al-Arabi
La doar două de la intrarea pe teren, Coman a primit o minge în poziție centrală, la 20 de metri de poarta adversă.
Românul și-a așezat mingea pe piciorul drept și a trimis un șut plasat, de pe loc, direct la colțul lung, fără șanse pentru portar, reducând din diferența de pe tabelă.
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După alte șanse minute, Florinel Coman a trecut pe lângă „dublă”. Șutul său din lovitură liberă a lovit bara, chiar în preajma vinclului.
Internaționalul român s-a accidentat la rândul său în partea secundă și a fost înlocuit în minutul 85, când scorul era tot 2-1 pentru elevii lui Cosmin Contra.
Al-Gharafa a reușit însă să răstoarne rezultatul pe final, cu două goluri la foc automat, în minutele 90 și 90+4, în timp ce Al-Arabi a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie în campionatul din Qatar.
Pentru Al-Gharafa, succesul de vineri a fost abia al treilea din primele 10 etape ale sezonului.