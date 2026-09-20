Gloria Bistrița, victorie dramatică A învins-o pe Odense la primul meci pe teren propriu în Liga Campionilor
Gloria Bistrița/ Foto: IMAGO
Handbal

Gloria Bistrița, victorie dramatică A învins-o pe Odense la primul meci pe teren propriu în Liga Campionilor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 19:09
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 19:09
  • Gloria Bistrița a învins-o pe Odense, scor 29-27, pe teren propriu, în etapa #3 din Liga Campionilor.
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După două meciuri disputate în deplasare (28-23 cu HSG Blomberg-Lippe și 26-40 cu Metz), în startul noului sezon european, campioana României a revenit în TeraPlast Arena, unde a obținut o victorie dramatică.

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Gloria Bistrița, victorie muncită cu Odense în Liga Campionilor

Startul partidei a fost unul echilibrat, însă în minutul 16, campioana României a reușit să se distanțeze la o diferență de patru goluri (10-6).

Odense a revenit însă în joc și a redus treptat diferența până la un singur gol. La pauză, tabela indica 15-14 pentru Gloria.

În repriza secundă, danezele au reușit să preia pentru prima dată conducerea (22-20). Elevele lui Carlos Viver nu au cedat și au revenit în avantaj. Finalul a fost unul de-a dreptul incendiar.

La scorul de 27-26 pentru Gloria, Odense a beneficiat de o aruncare de la 7 metri. Evelina Eriksson a reușit să apere lovitura, dar mingea a ieșit în aut de margine.

Danezele au scos portarul pentru a juca 7 contra 6, dar Ostase a profitat de situație, a interceptat balonul și a înscris de la jumătatea terenului, cu poarta goală.

Odense a marcat în cele din urmă golul cu numărul 27, moment în care Carlos Viver a cerut time-out. Schema a funcționat, iar Asuka Fujita a închis tabela cu o boltă spectaculoasă din extrema dreaptă.

Gloria a bifat astfel al doilea succes din acest sezon de Liga Campionilor și așteaptă confruntarea cu Gyor, programată pe 3 octombrie, de la ora 19:00.

Johanna Reichert și Lorena Ostase au fost principalele marcatoare ale Gloriei Bistrița în partida cu Odense, cu 7, respectiv 5 goluri. S-au mai remarcat Larissa Nusser și Danila Patricia So Delgado Pinto, cu 4 reușite.

De partea cealaltă, Viola Charlotte Leuchter și Elma Halilcevic au ieșit în evidență, cu 6 goluri.

Clasamentul în grupa B din Champions League EHF:

PoziţieEchipaMeciuriPuncte
1Metz36
2Gyor36
3Gloria Bistrița34
4Odense33
5NFH33
6Storhamar32
7HSG Blomberg-Lippe30
8Podravka30

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