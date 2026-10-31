Dă înapoi Mesajul Prințului Ali după ce a lansat acuzații grave la adresa lui Infantino: „Mi-am exprimat punctul de vedere”

Prințul Ali bin Al Hussein (50 de ani), președintele Federației Iordaniene de Fotbal, a reacționat la scurt timp după ce l-a acuzat pe Gianni Infantino (56 de ani), șeful FIFA, că a folosit congresul AFC în scopuri politice.

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Prințul Ali, care a candidat împotriva lui Infantino la alegerile din 2016, s-a aflat în centrul unei controverse după congresul extraordinar al Confederației Asiatice de Fotbal, desfășurat săptămâna trecută la Tokyo.

Prințul Ali bin Al Hussein: „Voi coopera pe deplin cu orice procedură”

În cadrul acelui eveniment, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, președintele AFC, a anunțat că organizația pe care o conduce va susține candidatura lui Infantino la alegerile pentru funcția de președinte al FIFA, care se vor desfășura în martie 2027.

Prințul Ali a avut o reacție dură și a precizat că delegaților nu li s-a permis să ia cuvântul, să adreseze întrebări sau să discute diverse subiecte, descriind ultima zi a congresului drept „pură politică, pusă la cale de Gianni Infantino”.

Marți, AFC a transmis că atât Ali bin Al Hussein, cât și reprezentanții dintre federațiile membre nu solicitaseră să ia cuvântul în cadrul congresului.

În plus, forul asiatic a adăugat că astfel de acuzații trebuie susținute de dovezi credibile și a confirmat că declarațiile prințului Ali au fost înaintate organelor judiciare competente ale AFC pentru a fi analizate.

Prințul Ali bin Al Hussein a reacționat ulterior și a încercat să minimizeze întregul scandal apărut după afirmațiile sale.

„În postarea mea din 25 octombrie am explicat cum funcționează votul pentru alegerea președintelui FIFA: fiecare asociație membră își exprimă propriul vot. De asemenea, mi-am exprimat punctul de vedere cu privire la importanța transparenței în conducerea fotbalului.

Ultima frază a postării mele enunță un principiu împărtășit de întreaga familie a fotbalului: nicio alegere nu ar trebui să fie influențată prin constrângeri, amenințări sau mită. Susțin în continuare acest principiu.

A fost o declarație de principiu, nu o acuzație la adresa vreunei persoane. Atunci când apar îngrijorări, locul potrivit pentru soluționarea lor este în cadrul organismelor competente.

Respect AFC și organismele sale judiciare și voi coopera pe deplin cu orice procedură. Așa cum prevede statutul FIFA, Federația Iordaniană de Fotbal își va exprima votul la alegerile pentru președinția FIFA în mod independent.

Nu voi mai face alte comentarii cât timp această chestiune este analizată”, a transmis președintele Federației Iordaniene de Fotbal pe X.

I have noted the AFC statement of 27 October 2026. My post of 25 October explained how the FIFA presidential vote works: every member association casts its own vote. It also expressed my view on the importance of transparency in football governance. Its final sentence states a principle the whole football family shares: no election should be open to coercion, threats or bribery. I stand by that principle. It was a statement of principle, not an allegation against any person. Where concerns arise, the proper place for them is the competent bodies. I respect the AFC and its judicial bodies and will cooperate fully with any process. As the FIFA Statutes provide, the Jordan Football Association will cast its vote in the FIFA presidential election independently. I will make no further comment while the matter is under consideration. Ali bin Al Hussein — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) October 28, 2026

Infantino vrea un nou mandat

În acest an, Gianni Infantino a fost implicat în mai multe scandaluri, cel mai important dintre ele fiind proiectul eșuat de „privatizare” a Cupei Mondiale.

În acest moment, actualul președinte al FRF nu are un candidat care să-i facă concurență serioasă pe 18 martie 2027, la alegerile pentru șefia forului mondial.

Canadianul Victor Montagliani, președintele CONCACAF, și-a retras candidatura, la fel ca și șeicul Salman Bin Ebrahim al-Khalifa, președintele AFC. Arsene Wenger, actualul director al FIFA pentru dezvoltarea fotbalului la nivel mondial, încă își evaluează opțiunile, scrie L'Equipe.

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