„CFR Cluj nu e ca noi” Antrenorul lui Paksi explică eliminarea din Europa League: „Suntem o echipă maghiară, ei nu sunt o echipă românească”

CFR CLUJ - PAKSI 3-0. Gyorgy Bognar (63 de ani), antrenorul oaspeților, consideră că există diferențe între fotbalul din România și cel din Ungaria.

Tehnicianul a explicat că Dan Petrescu a avut un avantaj decisiv în „dubla” cu echipa sa.

Duelul din Gruia a fost mult mai dificil pentru CFR decât o arată rezultatul. Balint Vecsei a ratat penalty-ul prin care o putea readuce pe Paksi în meci, iar gazdele s-au desprins pe final.

CFR CLUJ - PAKSI 3-0 . Gyorgy Bognar: „Suntem o echipă maghiară”

Bognar a explicat că aria de selecție este mult mai restrânsă pentru el decât pentru Dan Petrescu, Paksi fiind o echipă formată doar din jucători maghiari.

„Aș vrea să felicit echipa adversă. Au jucat mai bine decât noi. Au fost o echipă mai puternică. Noi am avut momente când am împins jocul un pic mai tare și am primit și un penalty.

Atunci am fi putut să întoarcem jocul. Dar, per ansamblu, CFR Cluj a fost o echipă mai puternică și mai bună.

Eu cred că este un pic de diferență (n.r. - între fotbalul din Ungaria și cel din România), mai ales în meciul de astăzi, unde am constatat acest lucru! Noi chiar suntem o echipă maghiară. Clujul nu este o echipă românească, este o echipă internațională.

Eu cred că echipa din Elveția (n.r. - Lugano) are mai mari șanse, dar îi doresc succes CFR-ului!”, a spus Bognar, potrivit sport.ro.

În turul 2 preliminar din Europa League, CFR Cluj se va duela cu Lugano, echipă care s-a clasat pe locul 4 în campionatul din Elveția.

Partida tur se va disputa pe „Stadio di Cornaredo” din Lugano (24 iulie), iar returul în Gruia (31 iulie).

175.000 de euro primește CFR Cluj de la UEFA pentru că s-a calificat în turul doi preliminar din Europa League

CFR Cluj - Paksi 3-0

Au marcat: Fică (35), Louis Munteanu (85), Muhar (90)

Fică (35), Louis Munteanu (85), Muhar (90) 0-0 în tur

