Vocea emblematicului comentator BBC, John Motson, va fi inclusă în EA Sports FC 27, faimosul joc video creat de EA Sports, la trei ani după decesul acestuia.

Motson s-a stins din viață în februarie 2023, la vârsta de 77 de ani.

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John Motson și-a încheiat activitatea la BBC la finalul sezonului 2017/2018 din Premier League, după o carieră impresionantă în care a comentat peste 2.500 de meciuri.

Vocea celebrului comentator John Motson va fi integrată în EA Sports FC 27

EA Sports a precizat că a colaborat cu familia lui John Motson pentru a-i readuce vocea emblematică printr-un „omagiu digital”.

Pentru a realiza acest lucru s-au folosit noi instrumente AI care „îmbină înregistrările sale audio originale cu o recreare bazată pe inteligență artificială, antrenată pe baza propriilor sale înregistrări”, conform independent.co.uk.

Astfel, vocea emblematicului comentator John Motson va fi inclusă în EA Sports FC 27, la trei ani de la decesul său. Fanii fotbalului îi vor putea auzi din nou vocea acestuia grație unui update, care a fost implementat joi, 26 noiembrie.

Tehnologia îi va permite lui Motson chiar și să comenteze fazele fotbaliștilor din zilele noastre, ale căror nume nu le-a pronunțat niciodată în cariera sa.

Includerea sa marchează o premieră, fiind prima dată când un comentator decedat apare în această serie de jocuri, potrivit thesun.co.uk.

Totodată, EA Sports a insistat că această inițiativă nu marchează începutul înlocuirii actualilor comentatori cu inteligența artificială.

John Motson a făcut parte din seria anuală de jocuri FIFA a celor de la EA Sports între 1996 și 2006.

Fred Motson: „Suntem profund recunoscători echipei EA SPORTS FC pentru acest omagiu”

Fred Motson, fiul legendarului comentator al BBC, a salutat această decizie și a declarat:

„Tatăl meu a adorat să fie vocea acestui sport și suntem profund recunoscători echipei EA SPORTS FC pentru acest omagiu emoționant și pentru că îi păstrează vie memoria în joc.

Vocea lui a inspirat milioane de jucători de-a lungul generațiilor de fiecare dată când puneau mâna pe un controller, iar acum o întreagă generație nouă de fani îi va putea descoperi moștenirea și comentariul”, a declarat Fred Motson.

Cariera impresionantă a lui John Motson

După ce și-a început cariera ca reporter la publicația „Sheffield Morning Telegraph”, Motson s-a alăturat postului BBC în 1968, ca prezentator sportiv la Radio 2.

John Motson a lucrat încă din 1971 la emisiunea-fanion a postului BBC, „Match of the Day”, și a comentat peste 2.000 de meciuri televizate, inclusiv 29 de finale ale Cupei Angliei (FA Cup) și 10 Campionate Mondiale.

S-a retras din comentariul în direct în 2008, dar a continuat să colaboreze cu „Match of the Day” până în 2018, când a renunțat definitiv la microfon.

Cariera sa a inclus și două ediții ale Jocurilor Olimpice. În 2001, a fost decorat cu Ordinul Imperiului Britanic (OBE) pentru serviciile aduse jurnalismului audiovizual.

VIDEO. John Motson a comentat meciul Chelsea - Aston Villa din 2008, scor 2-0

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