Programul U Craiova în Conference League Unde și cu cine debutează campioana. Când joacă cu Brighton

Universitatea Craiova și-a aflat programul pentru faza principală din Conference League.

Campioana României va începe seria celor 6 meciuri pe teren propriu.

Toate meciurile vor fi transmise în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și pe Digi Sport.

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Universitatea Craiova este prezentă pe tabloul principal din Conference League pentru al doilea an consecutiv, după ce a fost învinsă dramatic de Ararat-Armenia în play-off-ul Europa League, 1-2 la general.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026, ora 19:45: U Craiova - Getafe CF

U Craiova - Getafe CF 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova

Inter Club d'Escaldes - U Craiova 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Ce urmează după faza principală din Conference League:

15 ianuarie: tragerea la sorți pentru „șaisprezecimi”

18-25 februarie: „șaisprezecimi”

26 februarie: tragerea la sorți a tabloului

11-18 martie: optimi de finală

8-15 aprilie: sferturi de finală

29 aprilie - 6 mai: semifinale

2 iunie: finala (Istanbul)

Craiova a ratat dramatic primăvara europeană sezonul trecut

În sezonul trecut, oltenii au fost eliminați la mustață. Au terminat faza ligii pe locul 25, primul sub linia calificării, după ce au acumulat șapte puncte. Departajarea s-a făcut la numărul de goluri marcate!

Rezultatele obținute de Craiova în sezonul trecut:

Rakow - Craiova 2-0

Craiova - Noah 1-1

Craiova - Rapid Viena 1-0

Craiova - Mainz 1-0

Sparta - Craiova 2-1

AEK - Craiova 3-2

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