Dat dispărut Răzvan Zăvăleanu, despre noul investitor de la CFR Cluj: „Nu l-am mai văzut niciodată”

Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al CFR Cluj, a dezvăluit că nu mai știe nimic de Hendrik Klein, elvețianul numit de Ioan Varga președinte la clubul din Gruia.

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CFR Cluj a intrat în insolvență în luna august. În încercarea de a redresa problemele financiare ale clubului, Ioan Varga a decis cooptarea lui Hendrik Klein, antreprenor german stabilit în Elveția.

Acesta a fost prezentat drept noul președinte al „feroviarilor” și ar fi trebuit să contribuie la plata datoriilor, iar ulterior să preia acțiunile aflate în proprietatea patronului din Gruia.

Răzvan Zăvăleanu: „Nu l-am mai văzut niciodată”

În ciuda planurilor anunțate inițial, administratorul judiciar de la CFR Cluj, susține că Hendrik Klein nu s-a mai prezentat de mult timp la club.

„Domnul din Elveția era aici chiar înainte de intrarea în insolvență. L-am văzut o dată în primele zile la club, n-am discutat nimic, apoi a dispărut și nu l-am mai văzut niciodată.

Cu Marius Șumudică interacționez des, am fost la aproape fiecare antrenament. Am vorbit cu el, îi cunosc așteptările, problemele. Este foarte implicat în ceea ce face, foarte motivat, mie mi-a lăsat o impresie bună”, a declarat Răzvan Zăvăleanu, citat de sptfm.ro.

Hendrik Klein/ Foto: montaj GOLAZO.ro

Răzvan Zăvăleanu: „Facem eforturi să menținem clubul pe linia de plutire”

Zăvăleanu a oferit și noi detalii din procesul de insolvență al clubului din Gruia:

„Așteptăm să vedem prima variantă de tabel de creditori. A expirat perioada depunerii cererilor pentru creanțe, așa că urmează să vedem care sunt datoriile companiei.

Ceea ce spun este că facem eforturi să menținem clubul pe linia de plutire din resurse proprii și, în același timp, va trebui să facem eforturi să găsim sursele de finanțare necesare pentru a acoperi masa credală. Avem oarecare timp la dispoziție, 9 luni, un an de zile.

Dar, în acel moment, fie va trebui să avem finanțarea asigurată de proprietarii companiei, fie să primim o injecție de capital ca să acoperim datoriile creditorilor. Probabil va fi cea mai mare masă credală pe care am avut-o la un club de fotbal.

Atmosfera este bună, se lucrează serios, e liniște. Oamenii care lucrează zi de zi nu trebuie să aibă presiunea care apasă pe noi. Astăzi, aparent, clubul se poate susține din ceea ce produce, deci nu trebuie să existe o îngrijorare pe termen scurt-mediu. Eu sunt încrezător că vom reuși într-un fel sau altul.

Majoritatea creditului provine din împrumuturile făcute de domnul Varga CFR-ului”.

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