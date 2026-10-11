Continuă scandalul Dioszegi - Nicolescu FOTO.  Imagini cu meniul de la Sepsi - Dinamo: „Avem camere în stadion”
Foto: captură Digi Sport - montaj GOLAZO.ro
Superliga

Continuă scandalul Dioszegi - Nicolescu FOTO. Imagini cu meniul de la Sepsi - Dinamo: „Avem camere în stadion”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 11:51
  • Continuă scandalul dintre Laszlo Dioszegi (54 de ani), patronul lui Sepsi, și Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo.
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La finalul meciului de la Sfântu Gheorghe, câștigat de „câini” cu scorul de 2-0, Nicolescu s-a arătat total nemulțumit de protocolul pus la dispoziție în loja în care se aflau oficialii celor de la Dinamo și a avut un mesaj pentru Dioszegi.

Patronul covăsnenilor a venit cu replica, dar lucrurile nu s-au oprit aici. Andrei Nicolescu a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care a ținut să prezinte contrariul afirmațiilor făcute de oficialul lui Sepsi.

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Continuă scandalul Dioszegi - Nicolescu: „Avem camere în stadion”

Acum, Laszlo Dioszegi a precizat că filmarea publicată de președintele lui Dinamo fusese realizată cu mai multe ore înainte de startul partidei, când platourile încă nu fuseseră așezate pe masă.

„Pe fundal se aude sonorul meciului Corvinul - Voluntari, care s-a jucat cu minimum două ore înainte. El nu știe, dar noi avem camere în stadion, nu în loji, pentru că nu este un lucru normal.

Mâine dimineață o să mă duc la club să scot filmarea când merge ospătarul nostru cu platourile. Întotdeauna facem platouri reci. Pe platourile reci sunt salamuri și nu putem să le punem cu două ore înainte de meci, că după aceea se spune că se strică.

Noi nu ne-am gândit că cine vine înainte de meci vrea să mănânce. Așa e normal: ne uităm la meci și, la pauză, Cosmin, așa se numește ospătarul, duce platourile la toate lojile.

Dar pentru ei, și înainte de meci, a adus un platou Cosmin. Au spus că le este foame, iar el le-a adus. Pentru ei special, pentru alții nu”, a declarat Laszlo Dioszegi la emisiunea „DigiSport Matinal”.

Ulterior, patronul covăsnenilor a trimis poze cu platourile puse la dispoziție de clubul din Sfântu Gheorge pentru oficialii dinamoviști.

Foto: captură VIDEO Digi Sport Foto: captură VIDEO Digi Sport
Foto: captură VIDEO Digi Sport

Ce a postat Andrei Nicolescu

„RESPECTUL NU ARE LOJĂ

Avem o țară mare, dar încă un fotbal mic. Nu fiindcă ne lipsesc talentul, publicul sau pasiunea, ci fiindcă alegem prea des gestul mic exact acolo unde respectul ar costa cel mai puțin.

Ca să facem fotbal mare, trebuie să arătăm respect în toate. Pe teren, la masa negocierilor și chiar în protocol.

Protocolul nu este despre foame. Partenerii și sponsorii noștri nu au condus patru ore până la Sfântu Gheorghe pentru o farfurie. Au făcut același drum ca suporterii, pentru Dinamo. Ceea ce găsesc la destinație spune însă cât preț pune gazda pe oamenii care îi trec pragul.

Fără falsă modestie, Dinamo a ridicat standardul ospitalității în fotbalul românesc. Facem asta indiferent de stadionul pe care jucăm și fără să întrebăm dacă oaspetele intră în lojă, la tribună sau în peluză. Pentru noi, ospitalitatea nu începe la platoul din lojă. Începe la poartă și se termină după ce ultimul oaspete a plecat. Nu înseamnă că totul ne iese perfect. Înseamnă că respectul nu se distribuie în funcție de ecuson.

Protocolul «de Sfântu» a părut să aibă propriul clasament. În unele loje, acolo unde s-au aflat și figuri politice, mesele au fost îmbelșugate „ca la nuntă”. În loja rezervată lui Dinamo și partenerilor au ajuns cubulețele de pâine și ulterior, la marile mele insistențe, conform aceleiași diversități de nuntă cu specific zonal, câteva platouri cu mezel.

Îl felicit sincer pe domnul Rednic că a pus mâna pe niște ciolan. A fost mai norocos decât noi și mă bucur că a fost primit așa cum merită un om atât de important în istoria lui Dinamo.

Faptul că Mircea Rednic a avut ciolan cu varză, platou cu aperitive diversificate, vin și pălincă nu infirmă ceea ce am găsit noi. Dimpotrivă, arată că gazdele cunoșteau foarte bine rețeta ospitalității. Doar că nu au servit-o tuturor.

O masă plină într-o lojă nu poate depune mărturie despre masa din altă lojă.

Cât despre pălincă, domnul Rednic nu are nicio vină. Dacă băutura i-a fost servită acolo, organizatorul ar fi trebuit să știe că legea permite băuturi de până la 5,5% și, în spațiile private, vin. Pălinca nu este nici una, nici cealaltă. Aparent, nu doar meniul, ci și regula s-a schimbat de la o lojă la alta.

Când patronii aleg gesturi mici, își obligă și cluburile să încapă în ele. Un club poate fi mic în buget și mare în purtare. La fel cum poate avea stadion, brutărie și loje îmbelșugate, dar să se micșoreze până la dimensiunea unei farfurii împărțite după rang.

În definitiv, nu ni s-a făcut foame. Ni s-a făcut clar.

Poți avea ciolan, vin și pălincă. Dacă respectul se împarte după numele de pe ecuson, toate acestea nu fac fotbalul mai mare.

Doar meniul”, a transmis Andrei Nicolescu, pe Facebook.

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dinamo andrei nicolescu sepsi laszlo dioszegi
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