Final de eră la Tottenham! Son Heung-Min și-a anunțat plecarea de la clubul londonez: „Cea mai dificilă decizie”

Son Heung-Min (33 de ani) a anunțat că va pleca de la Tottenham în această vară.

Sud-coreeanul nu a vorbit despre o viitoare echipă, însă obiectivul său în perioada următoare rămâne Campionatul Mondial din 2026.

Son i-a surprins pe colegii săi, dar și publicul, în perioada meciurilor de presezon din Asia, prin decizia de a se despărți de Tottenham.

Son Heung-Min : „A fost cea mai dificilă decizie din cariera mea”

„Înainte de a începe, vreau doar să vă împărtășesc informația că am decis să părăsesc acest club în această vară. Din respect, clubul mă ajută să iau decizia. Vreau doar să vă împărtășesc acest lucru înainte de a începe.

A fost cea mai dificilă decizie pe care am luat-o în cariera mea. Am petrecut 10 ani la Tottenham. Principalul motiv este că am realizat tot ce am putut la Tottenham. Am nevoie de un mediu nou pentru o nouă provocare. Sunt recunoscător pentru că clubul mi-a respectat decizia și le urez celor de la Spurs mult succes în sezonul următor.

Ce pot să spun? E foarte, foarte greu să le spun coechipierilor mei, pentru că uneori probabil petrec mai mult timp cu ei decât cu familia mea, călătorim împreună, petrecem timp împreună în fiecare zi la terenul de antrenament, cinci sau șase ore în fiecare zi”, a spus Son la conferința de presă de la Seoul, potrivit mirror.co.uk.

Son Heung-Min , despre viitorul său

Starul sud-coreean nu știe spre ce club se va îndrepta, însă își dorește să fie o competiție care să-l țină în formă pentru Mondialul din 2026.

„Deocamdată, trebuie să mă concentrez pe meciul de mâine. Nu aș face multe comentarii despre următoarea echipă. Vreau să mă concentrez pe meciul de mâine, iar viitorul, următoarea echipă, vor fi decise ulterior.

În alegerea următoarei echipe, Cupa Mondială va fi cu siguranță unul dintre punctele cheie pe care le voi lua în considerare”, a mai spus Son.

30 de milioane de euro a plătit Tottenham, în 2015, pentru transferul lui Son de la Bayer Leverkusen

