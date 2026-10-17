Horațiu Feșnic (37 de ani) a fost protagonistul unui mini-documentar UEFA în care arată ce fac arbitrii la meciurile din cupele europene.

„Centralul” român a arbitrat partida Salzburg - AC Milan 0-4, în etapa #2 din faza principală din Europa League.

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Acesta a fost ajutat la margine de Alexandru Cerei și Alexandru Corb, în timp ce în camera VAR s-au aflat Cătălin Popa și spaniolul Carlos del Cerro Grande.

VIDEO. Horațiu Feșnic, urmărit permanent de UEFA la Salzburg - Milan: „Ați văzut vreodată așa ceva?”

Într-un videoclip postat de UEFA pe rețelele de socializare, Horațiu Feșnic le-a prezentat fanilor momentele importante înainte și după meciul din Europa League:

„Ați văzut vreodată ce face o brigadă de arbitri în culise? Haideți să vă arăt”.

Brigada de arbitri a ajuns cu o zi înainte de meci în Salzburg, în jurul orei 14:30, iar apoi aceștia au plecat spre hotel. După câteva ore de odihnă a avut loc și primul antrenament pe stadion.

În ziua meciului, Horațiu Feșnic a avut o ședință la ora 11:30 pentru a analiza cele două echipe și pentru a fi pregătit să conducă partida.

Salzburg - AC Milan, de joi, a început la ora 19:45, iar arbitri au plecat spre stadion cu 3 ore mai devreme. În jurul orei 18:00 au efectuat ultimele verificări: „Un lucru important e să verifici dacă terenul și porțile sunt în regulă”.

Cu două ore înainte de fluierul de start a avut loc încălzirea, iar apoi Feșnic a verificat sistemul VAR pentru a fi sigur că funcționează în condiții normale.

AC Milan a câștigat duelul din deplasare cu Salzburg cu scorul de 4-0, grație „triplei” reușite de tânărul atacant Alphadjo Cisse (minutele 15, 32 și 49) și golului marcat de Goncalo Ramos (72).

În acest meci, Horațiu Feșnic a acordat două cartonașe galbene, câte unul pentru fiecare echipă, și l-a eliminat direct pe Filippo Terracciano, mijlocașul lui AC Milan, în minutul 83.

În acest sezon, Feșnic a arbitrat 13 meciuri, în care a acordat 64 de cartonașe galbene și 3 roșii. Dintre aceste partide, 8 au fost în Superliga.

A fost la centru și la victoria categorică obținută de Craiova cu FCSB, scor 5-0, în etapa #10.

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