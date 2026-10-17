Candidează Figo? „Un laș!” Surpriză la alegerile pentru președinția FIFA. Atac extrem anti-Infantino
Luis Figo, posibil candidat la președinția FIFA. Foto: Imago
Campionate

Candidează Figo? „Un laș!” Surpriză la alegerile pentru președinția FIFA. Atac extrem anti-Infantino

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 13:09
  • Luis Figo, 53 de ani, ar putea candida pe 18 martie 2027 împotriva lui Gianni Infantino. 
  • Fostul mare fotbalist portughez l-a desființat pe actualul președinte FIFA: „Josnic, perfid”.
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Luis Figo ar putea juca un rol important în fotbalul mondial în viitorul apropiat.

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Figo, pe lista propunerilor UEFA pentru președinția FIFA

Fostul mare internațional portughez, care împlinește 54 de ani pe 4 noiembrie și care a evoluat în carieră și la FC Barcelona, și la Real Madrid, se află pe lista scurtă a UEFA pentru a candida la președinția FIFA.

Luis Figo, duel cu Cristi Chivu în România - Portugalia (0-1), la Euro 2000. Foto: Imago Luis Figo, duel cu Cristi Chivu în România - Portugalia (0-1), la Euro 2000. Foto: Imago
Luis Figo, duel cu Cristi Chivu în România - Portugalia (0-1), la Euro 2000. Foto: Imago

Nu ar fi doar Arsene Wenger ca variantă. Potrivit Sky Sports, mai sunt două nume: Figo și Michele Kang, miliardara americană de origine sud-coreeană considerată primul mare magnat al fotbalului feminin, proprietara cluburilor OL Lyonnes, London City Lionesses și Washington Spirit.

Figo: „Aș putea scrie 10.000 de cuvinte despre problemele FIFA”

Candidaturile trebuie depuse până la 18 noiembrie, alegerile urmând a se desfășura pe 18 martie 2027, la Rabat, capitala Marocului.

În august, după ce s-a aflat că Gianni Infantino plănuia să vândă o parte din Campionatul Mondial unui fond de investiții apropiat de președintele american Donald Trump, Figo l-a atacat dur pe șeful FIFA.

Luis Figo, pe vremea când era apropiat de Infantino și președintele FIFA îl invita la diferite gale și meciuri demonstrative ale forului mondial. Foto: Imago Luis Figo, pe vremea când era apropiat de Infantino și președintele FIFA îl invita la diferite gale și meciuri demonstrative ale forului mondial. Foto: Imago
Luis Figo, pe vremea când era apropiat de Infantino și președintele FIFA îl invita la diferite gale și meciuri demonstrative ale forului mondial. Foto: Imago

Aș putea scrie 10.000 de cuvinte despre problemele de la FIFA. Dar soluția are nevoie doar de trei: «Infantino must go» (n.r. „trebuie să plece”)”, a lovit el într-o opinie apărută în Daily Mail.

„Am iubit fotbalul toată viața. Am fost jucător profesionist timp de 20 de ani. Și, credeți-mă, am întâlnit destui oameni lipsiți de scrupule în perioada petrecută în acest sport.

Figo: „Infantino, o relicvă a fotbalului”

Dar ceea ce a ieșit la iveală în ultimele zece zile reprezintă cel mai josnic, mai perfid și mai laș comportament dictat de interesul personal pe care l-am văzut vreodată. Infantino e o relicvă a fotbalului”.

Nu este cinstit când omiți să menționezi că, după ce le vei oferi prietenilor tăi din Washington controlul asupra Cupei Mondiale, aceștia îți vor da un loc de muncă plătit de cinci ori mai bine decât salariul actual Luis Figo, pentru Daily Mail

Dacă i-ar fi reușit planul cu vânzarea unei părți a Mondialului, Infantino ar fi devenit comisarul care s-ar fi ocupat de CM, urmând să primească un salariu anual de 30 de milioane de dolari.

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