Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club

Theodor Jumătate
Publicat: 26.08.2025, ora 11:51
Actualizat: 26.08.2025, ora 11:51
  • Horațiu Moldovan, 27 de ani, e rezervă în acest start de sezon la Oviedo, antrenorul Paunovic preferându-l pe cel care a promovat cu echipa în La Liga.
  • În ultimele patru luni și jumătate, Moldovan a apărut pe teren doar în cele două partide ale naționalei din iunie.
  • Ce se întâmplă cu ceilalți portari ai selecționatei: Radu, Sava și Târnovanu.

După înfrângerea suferită la startul preliminariilor CM 2026, Mircea Lucescu a renunțat la Florin Niță (38 de ani) și a apelat la Horațiu Moldovan (27).

Așa a rămas de atunci. Moldovan a devenit numărul 1 al „tricolorilor”.

  • 90 de minute la 5-1 cu San Marino (d). 
  • 90 la 1-2 cu Austria (d). 
  • 90 la 2-0 cu Cipru (a). 

Cum toamna se apropie, o dată cu ea și reluarea preliminariilor, Horațiu ar trebui să rămână în poartă. Însă e o problemă. Selecționerul își face griji.

14 meciuri
are Horațiu Moldovan la națională. Debutul a fost pe 17 noiembrie 2022, la 1-2 în amicalul cu Slovenia

Moldovan, rezervă la Oviedo. Titular e cel care a promovat cu asturienii

Împrumutat la Oviedo de Atletico (care îl cedase sezonul trecut la Sassuolo, în Serie B), goalkeeperul a apărat în perioada de pregătire, dar antrenorul asturienilor a luat o decizie neașteptată pentru Lucescu la startul noii ediții de campionat.

Veljko Paunovic l-a preferat titular pe Aaron Escandell (29), cel care evoluase la Oviedo și stagiunea prececentă, cea a promovării în LaLiga.

Moldovan, la prezentarea la Oviedo, pe 18 iulie Foto: X Oviedo Moldovan, la prezentarea la Oviedo, pe 18 iulie Foto: X Oviedo
Moldovan, la prezentarea la Oviedo, pe 18 iulie Foto: X Oviedo

Spaniolul a fost integralist în primele două etape, ambele înfrângeri, ambele însă în fața unor adversari tari:

  • 0-2 cu Villarreal (d). 
  • 0-3 cu Real Madrid (a). 

Moldovan, fără meciuri oficiale la club de patru luni și jumătate

Moldovan a rămas de fiecare dată pe bancă. Și viitorul apropiat nu pare pozitiv pentru el.

Nu a mai evoluat la echipa de club într-o partidă oficială din 12 aprilie, de la 3-1 cu Modena, în Serie B. Era la Sassuolo atunci.

Au trecut patru luni și jumătate. Mai exact, 136 de zile!

Moldovan, în poarta naționalei Foto: Imago Moldovan, în poarta naționalei Foto: Imago
Moldovan, în poarta naționalei Foto: Imago

În această perioadă, a apărut pe teren doar la cele două dueluri ale naționalei, în Austria și cu Cipru, acasă (7 și 10 iunie).

2,2 milioane de euro
valorează Horațiu Moldovan. A atins cota maximă în decembrie 2023, 2,5 milioane, când juca la Rapid

Radu și Sava sunt titulari. Târnovanu are cele mai multe meciuri

Ceilalți doi goalkeeperi convocați de Lucescu pe lista stranierilor sunt titulari în acest debut de sezon.

  • Ionuț Radu (Celta Vigo, 28 de ani) a fost integralist și la 0-2 cu Getafe (a), și la 1-1 cu Mallorca (d), în ultima etapă. 
  • Răzvan Sava (Udinese, 23) a apărat la startul Serie A, 1-1 cu Verona (a), după ce jucase și în Cupa Italiei, la 2-0 cu Carrarese. 
2,5 milioane de euro
e cota și a lui Radu, și a lui Sava, potrivit Transfermarkt

Candidatul din Liga 1 e Ștefan Târnovanu (FCSB, 25), care are cele mai multe meciuri în 2025-2026.

Nu mai puțin de 13 confruntări și 1.148 de minute pe gazon.

5 milioane de euro
este evaluarea Transfermarkt pentru Târnovanu

