„Thiam nu e pregătit" Detalii din culise, după debutul lui Mamadou Thiam la FCSB
Mamadou Thiam/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
„Thiam nu e pregătit" Detalii din culise, după debutul lui Mamadou Thiam la FCSB

Alexandru Smeu
Publicat: 26.08.2025, ora 09:32
Actualizat: 26.08.2025, ora 09:32
  • FCSB - FC ARGEȘ 0-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație  al roș-albaștrilor, a vorbit despre debutul lui Mamadou Thiam (30 de ani), în tricoul campioanei.

Transferat de la U Cluj, Thiam a fost aruncat în luptă de Elias Charalambous (44 de ani), la pauza meciului de pe Arena Națională, când l-a înlocuit pe Denis Alibec.

FCSB - FC ARGEȘ 0-2. Mihai Stoica: „Thiam e bun, mi-a plăcut mereu”

Atacantul senegalez a avut o evoluție discretă, însă oficialul campioanei este convins că lucrurile se vor schimba odată ce Thiam își va intra în ritm.

„Thiam nu e pregătit, dar are calități indubitabile. Îl știe toată lumea, nu a venit acum în campionatul nostru.

Nu s-a antrenat în ultima perioadă, dar cred că va fi bine. E un jucător bun, mi-a plăcut mereu.

L-am văzut înainte de a pleca în Golf. A jucat număr 9 la U Cluj, a făcut-o foarte bine, dar când a revenit parcă a fost mult mai bun, dar jucând în margine”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Thiam are calitățile pe care le vrea Gigi Becali”

Mihai Stoica a explicat apoi de ce patronul l-a vrut pe Thiam la FCSB, comparând situația cu cea a lui Alibec.

„Pentru Gigi nu e suficient să ai un atacant care marchează. De ce l-a vrut Gigi foarte tare pe Alibec? El nu vrea un atacant care să joace doar cu spatele la poartă, pivot, cum era Compagno.

Cât Compagno a marcat pe bandă rulantă, Gigi a fost mulțumit, când a avut scăderea aia, nu l-a mai vrut. Pentru că Gigi vrea un atacant, un număr care are și calitate tehnică în duelurile unu contra unu.

Iar Alibec cu asta s-a evidențiat în carieră. Thiam are și calitățile astea și poate juca și cu spatele la poartă”, a concluzionat oficialul FCSB

de goluri a marcat Thiam, în 78 de partide pentru U Cluj

