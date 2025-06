ROMÂNIA - AUSTRIA 2-1. Horațiu Moldovan (27 de ani) a comentat partida de la Viena.

Portarul naționalei consideră că echipa sa a avut mult ghinion în această partidă, catalogând golurile austriecilor drept „norocoase”.

ROMÂNIA - AUSTRIA. Horațiu Moldovan: „Dacă nu marcau primul gol, intrau în criză”

„Ne pare rău pentru această înfrângere. Chiar a fost la limită, cred că am fost și puțin ghinioniști. Fanii ne-au aplaudat la final. Eu nu cred că doar la început, am făcut o primă repriză destul de bună, am luat un gol din aut” , a mărturisit portarul naționalei.

Cred că intrau și ei în criză dacă nu marcau atunci. Au dat acel gol și ne-a fost turnat plumb în picioare. Foarte mult ghinion. Ne jucăm șansa până la capăt. Cum am scos-o la capăt și în alte dăți, putem să o facem din nou Horațiu Moldovan

Horațiu Moldovan a vorbit și despre viitorul său la echipa de club și a transmis că cel mai probabil va fi în lotul lui Atletico Madrid pentru Campionatul Mondial al Cluburilor din vara acestui an.

„Eu am în continuare contract cu Atletico. Probabil o să fiu în lot la Campionatul Mondial al Cluburilor. Vreau să merg la o echipă unde pot să joc cât mai multe meciuri”, a declarat fotbalistul de 27 de ani.

Horațiu Moldovan a revenit în circuitul primei selecționate, după ce a promovat cu Sassuolo în Serie A la finalul unei stagiuni în care a fost titular incontestabil în poarta italienilor.

27 de meciuri a jucat portarul de 27 de ani pentru Sassuolo în actuala stagiune

FOTO. Primul gol înscris de Austria

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Golaveraj Meciuri Punctaj 1. Bosnia 3-1 3 9 2. România 6-4 3 3 3. Cipru 3-2 2 3 4. Austria 2-1 1 3 5. San Marino 1-8 3 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul României din preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru, San Marino – Austria (21:45)

– Cipru, San Marino – Austria (21:45) Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).