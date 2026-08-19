Lansați de Lucescu spre vârful Europei Unde au ajuns azi doi jucători promovați și crescuți de Răzvan la PAOK

Răzvan Lucescu i-a descoperit pe Giannis Konstantelias și Konstantinos Koulierakis la academia lui PAOK Salonic.

Astăzi, ambii tineri greci sunt la cluburi importante din principalele campionate ale Europei.

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La PAOK, Răzvan Lucescu a intrat în istoria clubului, devenind antrenorul cel mai titrat, unicul cu două titluri de campion și tot singurul cu event titlu-Cupa Greciei.

Când a văzut tineri de mare perspectivă la academia de juniori, nu a ezitat să-i promoveze la prima echipă. I-a crescut, le-a dat încredere, a mizat constant pe ei în joc. I-a lansat spre naționala Greciei și spre marile campionate continentale.

Două nume foarte importante: Konstantinos Koulierakis și Giannis Konstantelias.

Koulierakis: promovat de Lucescu, stoperul e azi la Roma

Primul care a atins Top 5 Europa a fost Koulierakis. Titular indiscutabil la PAOK în sezonul 2023-2024, când alb-negrii au fost campioni, fundașul central a părăsit Salonicul chiar în acea vară.

Avea 20 de ani în momentul în care a semnat cu VfL Wolfsburg, în Bundesliga, pentru 12,75 milioane de euro.

Koulierakis așteaptă debutul oficial în tricoul giallorosso al Romei. Foto: Imago

În 2026, la 22 de ani, a mai făcut un pas înainte, transferându-se în Serie A, la AS Roma: 16,5 milioane. Are 22 de selecții la naționala elenă.

25 de milioane de euro este cota lui Kontantinos Koulierakis (Transfermarkt)

Konstantelias: magicianul lui Lucescu a semnat cu Borussia Dortmund

Konstantelias, 23 de ani, considerat micul geniu al fotbalului grec, tocmai a ajuns și el în Bundesliga, la scurt timp după ce Răzvan s-a despărțit de PAOK.

Konstantelias (în alb) a purtat banderola de căpitan în acest start de sezon la PAOK. Foto: Imago

Playmakerul (18 selecții, 4 goluri și două pase decisive la nationala Greciei) atât de apreciat de Lucescu a fost cumpărat de Borussia Dortmund cu 26 de milioane de euro, patru milioane în plus față de cota sa. „Vulturii” din Salonic vor primi și 15% din prețul viitorului transfer.

Giannis Konstantelias spielt in Zukunft für Schwarzgelb! 🇬🇷



Der 23-Jährige Mittelfeldspieler wechselt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki nach Dortmund und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. 🤝



Zur Meldung:

➡️ https://t.co/1kfdBCQHw3 pic.twitter.com/Ipbl0DZm7b — Borussia Dortmund (@BVB) August 17, 2026

Fanii au încercat și acum să-i blocheze mutarea, fără succes. Anul trecut, PAOK avea acord total cu Stuttgart, la fel jucătorul cu VfB, dar suporterii au forțat clubul să anuleze tranzacția.

Am transferat un jucător care ne va consolida prin calitățile sale. Konstantelias are un mare potențial, se va integra foarte bine în echipa noastră. Nils-Ole Book, director sportiv Dortmund

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