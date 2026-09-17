Hagi, la mijloc într-un caz nerezolvat Ce s-a întâmplat cu Ianis și Maccabi Tel Aviv

Ianis Hagi, 27 de ani, s-ar fi putut transfera la Maccabi în acest mercato, dar israelienii au schimbat alegerea după ce au negociat cu el.

Problema lor: nici următoarea țintă nu a mai ajuns la Tel Aviv și era prea târziu să se întoarcă la „tricolor”.

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Ianis Hagi ar fi putut părăsi Alanyaspor în această perioadă de transferuri după un singur sezon în Turcia.

Hagi a tratat cu Maccabi, dar clubul s-a răzgândit

„Tricolorul” în vârstă de 27 de ani părea aproape sigur la Maccabi. Și chiar au existat negocieri cu clubul din Tel Aviv.

Tratative care s-au rupt la un moment dat, deși extrema era dorită la echipa galben-albastră de fundașul dreapta englez James Tavernier, fostul său căpitan de la Rangers, și de antrenorul scoțian Kenny Miller.

Maccabi rezolvase și problema celui de-al 8-lea străin din lot, acceptând să-l cedeze împrumut pe moldoveanul Ion Nicolaescu la Hapoel Ramat Gan și să-i plătească salariul un sezon doar ca să-i facă loc românului . Nu era o premieră acest interes. Îl căutase și în trecut pe Ianis.

Maccabi l-a înlocuit pe Hagi cu Bokele în căutarea sa

Surprinzător, israelienii s-au răzgândit brusc și nu l-au mai vrut pe Hagi, orientându-se spre Morgan Bokele, 22 de ani, aripă la FC Metz, cu dublă cetățenie, franceză și cameruneză. După ce urmăriseră doi jucători din Liga 1, Danny Armstrong (Dinamo) și Andrei Cordea (CFR Cluj).

Bokele (tricou vișiniu), în acțiune la Metz. Foto: Imago

Nu mai lipsea decât oficializarea transferului lui Bokele. Încă o dată, ceva a întrerupt și această tranzacție.

Maccabi avea acord cu jucătorul, dar voia să aibă și opțiune de cumpărare la împrumutul lui Bokele. Ceea ce Metz a refuzat.

Israelienii i-au pierdut în final și pe Hagi, și pe Bokele

La Tel Aviv s-a așteptat până în ultima clipă de mercato, miercuri, la ora 19:00.

Nu mai avea timp să se întoarcă la Hagi. A sperat ca Metz să cedeze în cele din urmă, ceea ce nu s-a întâmplat.

1,8 milioane de euro valorează Ianis Hagi, dublu față de Morgan Bokele, potrivit Transfermarkt

Iar Maccabi a rămas și fără Ianis, și fără Bokele.

La sfârșitul mercato, antrenorul Miller a încercat să protejeze clubul, care a fost aproape de a aduce doi jucători și nu a prins niciunul.

Nu am vrut să aducem pe cineva doar pentru a spune că am făcut un transfer Kenny Miller, antrenor Maccabi Tel Aviv

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