Israelienii insistă pentru Hagi Doi oameni importanți încearcă să-l convingă pe român să „fugă” din Turcia
Ianis Hagi. Foto: Facebook/Alanyaspor
Stranieri

Israelienii insistă pentru Hagi Doi oameni importanți încearcă să-l convingă pe român să „fugă” din Turcia

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 22:15
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 22:15
  • Un fost coleg al lui Ianis Hagi (27 de ani) de la Rangers insistă pentru transferul său la Maccabi Tel Aviv.
  • De asemenea, și antrenorul echipei, scoțianul Kenny Miller, se află printre cei care încearcă să-l convingă pe jucătorul român.
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În ultimele zile au circulat mai multe informații conform cărora internaționalul român a ajuns la un acord pentru transfer cu clubul israelian, acesta urmând să se deplaseze pentru vizita medicală.

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Kenny Miller și James Tavernier insistă pentru transferul lui Ianis Hagi

Acum, presa locală vine cu noi dezvăluiri în privința mutării mijlocașului român.

Maccabi ar pune presiune pe Ianis pentru ca el să ajungă cât mai rapid la o înțelegere pentru rezilierea contractului cu Alanyaspor, israelienii lucrând în paralel cu formația turcă pentru a ajunge la un numitor comun.

Totodată, antrenorul Kenny Miller și fostul său coleg de la Rangers, James Tavernier, ar încerca să-l convingă pe Ianis să se alăture clubului din Israel, informează ynet.co.il.

Tavernier și Hagi au fost colegi la Rangers timp de peste 4 ani, începând cu ianuarie 2020 și până în vara lui 2025, cu excepția sezonului 2023/2024, în care mijlocașul român a fost împrumutat la Alaves.

Cei doi au cucerit împreună un titlu, o Cupă și o Cupă a Ligii Scoției.

Ianis Hagi a fost transferat de Alanyaspor în septembrie anul trecut de la Rangers. În tricoul turcilor, internaționalul român a jucat 32 de meciuri, în care a marcat 5 goluri și a oferit două pase decisive.

În cea mai recentă partidă din Turcia, românul a fost înlocuit după doar 40 de minute, în eșecul cu Rizespor, 0-1, după ce antrenorul Pereira a fost nemulțumit de cum decurgea jocul echipei sale.

De-a lungul carierei sale, Ianis a mai trecut și pe la Rangers, Alaves, Fiorentina, Genk și Farul.

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