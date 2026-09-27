„Aici putem să îmbunătățim foarte mult” Ovidiu Mihăilă, mândru după succesul în fața Ungariei. Cristina Laslo: „Nu e nimic la întâmplare”
Ovidiu Mihăilă
Handbal

„Aici putem să îmbunătățim foarte mult” Ovidiu Mihăilă, mândru după succesul în fața Ungariei. Cristina Laslo: „Nu e nimic la întâmplare”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 17:01
  • Ungaria - România 30-33. Ovidiu Mihăilă a oferit o primă reacție după succesul din finala mică a EHF Euro Cup.
  • Ce a spus Cristina Laslo, în rândurile de mai jos.
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Selecționerul a dezvăluit ce le-a transmis jucătoarelor după eșecul usturător din semifinala cu Danemarca, 20-28.

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Ungaria - România 30-33. Ovidiu Mihăilă: „Această poveste este a lor”

Mihăilă a afirmat că plănuiește să lucreze în continuare la mentalitatea „tricolorelor”.

„Eu cred că ceea ce am făcut bine ieri în prima repriză am continuat și în a doua astăzi. Am avut continuitate în disciplina tactică și în atitudinea lor, ceea ce a contat până la final.

Eu cred că aș vrea să vorbesc mai puțin, pentru că aceste fete merită să vorbească când realizează astfel de lucruri.

Nu este ușor să te ridici după un insucces, cum a fost și cel de ieri, și astăzi să continui lupta. Dar totul vine din interior și, așa cum le-am spus și lor aseară, această poveste este a lor și trebuie să o facă în cel mai profesionist mod.

Nu, nu am avut (n.r. - emoții la unele căderi în joc), pentru că am discutat de lucrul ăsta, lucrăm pe treaba asta de a crea o mentalitate puternică în condiții de stres, cum a fost și astăzi. Și mă bucur că au reacționat la ceea ce am discutat toți cu ele și au păstrat echilibrul chiar dacă au fost conduse”, a declarat Ovidiu Mihăilă, la Digi Sport.

Asta trebuie să lucrăm. Eu cred că aici putem să îmbunătățim foarte mult lucrurile, pentru că există calitate umană și profesională. Mai departe, ține de noi cum le modelăm. Ovidiu Mihăilă, selecționer România

Cristina Laslo: „Ne place să ne luăm revanșa după ce ne-au bătut la Mondial”

Cea mai bună marcatoare a României, Laslo a fost desemnată jucătoarea meciului. A comentat și ea succesul echipei.

„Ne place să fim puse la presiune, cred eu că publicul a făcut diferența din primul minut. Ne place să ne luăm revanșa după ce ne-au bătut la Mondial. Am jucat acasă, cu publicul alături.

Diferența au făcut-o ratările, am avut și ieri ocazii. Nu s-a schimbat nimic, am avut un procentaj de 60%. Am avut timp să ne pregătim și am dominat Ungaria din primul până în ultimul minut.

Vreau să cred că-mi cunosc colegele, nu este nimic la întâmplare. Îmi place mult că a revenit Crina (n.r. - Pintea). Am știut să ne folosim atuurile. Astăzi am pus în valoare pe toată lumea, am fost o echipă.

Încredere ne trebuie și mentalitate de învingător. Plus oamenii în spate", a declarat Cristina Laslo.

7 goluri
a marcat Cristina Laslo în meciul cu Ungaria. S-au mai remarcat Elena Roşu (6) și Lorena Ostase (5). La adversare, Katrin Klujber a avut cele mai multe reușite: 11

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