Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri

Ianis Hagi (27 de ani) a fost aproape să înscrie un gol spectaculos în meciul pierdut de Alanyaspor pe terenul lui Fenerbahce, scor 0-3, din etapa #8 a campionatului Turciei.

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Internaționalul român a început partida pe banca de rezerve și a intrat pe teren în minutul 60, în locul lui Ibrahim Kaya, când Fenerbahce conducea deja cu 1-0.

Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri

În minutul 65, mijlocașul român a pornit o acțiune din partea dreaptă, a avansat spre centrul terenului și a șutat puternic cu piciorul stâng, de la aproximativ 25 de metri.

Mingea a prins efect și se îndrepta spre poartă, însă Ederson, fost portar la Manchester City, a intervenit și a respins în corner.

Hagi a evoluat aproximativ 30 de minute și a încheiat meciul cu trei șuturi, dintre care unul pe poartă. Românul a avut și 11 pase din 11 încercări.

Fenerbahce a deschis scorul în minutul 40, prin Romelu Lukaku, și și-a mărit avantajul în repriza secundă.

Kerem Akturkoglu a înscris în minutul 71, iar Vedat Muriqi a stabilit scorul final în minutul 87.

Fenerbahce a ajuns la 16 puncte și ocupă locul al treilea în clasament. Alanyaspor se află pe poziția a opta, cu 12 puncte.

Ianis Hagi, doar 160 de minute în acest sezon la Alanyaspor

Ianis Hagi a disputat șase meciuri pentru Alanyaspor în acest sezon, adunând 160 de minute pe teren.

Românul a fost titular o singură dată, în înfrângerea cu Rizespor, scor 0-1, când a fost înlocuit în minutul 40.

Hagi nu a reușit încă să marcheze, dar a oferit o pasă decisivă în remiza cu Goztepe, scor 2-2.

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