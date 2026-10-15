Swiatek, aere de vedetă? Critici dure la adresa multiplei campioane de Grand Slam: „Mi-a dat rufele ei murdare”

Daniela Hantuchova (43 de ani), fost număr 5 mondial, a criticat dur atitudinea fostului lider WTA Iga Swiatek (25 de ani, #9 WTA) și a anturajului său.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

O serie de dezvăluiri aspre venite din interiorul turneului Mutua Madrid Open zguduie circuitul feminin.

Iga Swiatek, criticată: „Jucătorii de tenis cred că lumea se învârte în jurul lor”

Aflată din 2024 în conducerea competiției spaniole, cu atribuții în relația cu jucătorii și presa, Hantuchova a vorbit despre un episod tensionat care ar fi avut loc în timpul ediției din 2025 de la Caja Magica.

Turneul s-a desfășurat pe fondul unei pene generale de curent care a paralizat Spania și a forțat suspendarea meciurilor. În plin haos organizatoric, solicitările echipei campioanei poloneze au ignorat complet situația din arenă.

„Este o situație gravă, era o adevărată apocalipsă. Dar jucătorii de tenis cred că lumea se învârte în jurul lor.

Psihologul lui Swiatek mi-a cerut pui cald la ora 11:00 dimineața. Ce voia, să-l încălzesc făcând un foc de tabără?” , a declarat Hantuchova în cadrul podcastului „Kanar+” de pe canalul ceh Canal+ Sport, potrivit puntodebreak.com.

6 titluri de Grand Slam are Iga Swiatek în palmares: Roland Garros 2020, 2022, 2023, 2024, Wimbledon 2025 și US Open 2022

„ Nu-mi imaginez să-i fac așa ceva cuiva dintr-o generație anterioară”

Lipsa de respect reclamată de Hantuchova a culminat însă într-o interacțiune directă cu poloneza.

„Odată a ajuns chiar să-mi dea rufele ei murdare, întrebând «Ce să fac cu ele». Nu-mi imaginez să-i fac așa ceva cuiva dintr-o generație anterioară”.

Criticile organizatoarei nu s-au limitat exclusiv la Swiatek, ci au vizat conduita generală a starurilor din circuitul WTA, punând în contrast disponibilitatea acestora cu cea a marilor nume din tenisul masculin.

„Nicio jucătoare din Top 5 nu a acceptat să colaboreze cu un sponsor timp de 10 minute, în timp ce Carlos Alcaraz și Jannik Sinner au făcut-o fără probleme”.

Slovaca a încheiat cu o concluzie tăioasă la adresa pretențiilor financiare ale jucătoarelor: „Vor să câștige mai mult și cred că nu trebuie să facă nimic pentru tenis” .

Iga Swiatek, șir de controverse

Ieșirile neconvenționale nu reprezintă o premieră pentru Swiatek la turneul de la Madrid.

În cadrul aceleiași ediții, jucătoarea poloneză a avut o confruntare bizară cu presa, replicându-i unui reporter a cărui întrebare nu o înțelesese: „Sunt prea proastă pentru a răspunde la asta”.

Awkward exchange in Iga Swiatek’s press conference in Madrid “People say the ATP Tour is becoming more & more like the WTA Tour. I think they mean it in a negative way.. what do you think?” Iga: 🤔 https://t.co/dIJGoNiwuK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 30, 2025

Până în acest moment, Iga Swiatek nu a formulat o replică la acuzațiile lansate de Daniela Hantuchova.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport