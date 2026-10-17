Iga Swiatek (25 de ani, #9 WTA) a trecut prin momente extrem de dificile în semifinala turneului Wuhan Open împotriva compatrioatei sale Maja Chwalinska (25 de ani, #22 WTA), scor 5-7, 1-6.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Multipla campioană de Grand Slam a solicitat îngrijiri medicale pe teren, a acuzat dureri mari și a fost surprinsă în lacrimi în timpul meciului.

Iga Swiatek, lacrimi pe teren: „Nu are sens să continui”

Iga Swiatek a început în forță confruntarea și a condus cu 5-3 în primul set, beneficiind de două mingi de set pe propriul serviciu.

Chwalinska a reușit însă o revenire spectaculoasă, salvând ambele ocazii, egalând la 5-5 și realizând un nou break pentru 6-5

Swiatek a cerut un time-out medical, iar un disconfort fizic accentuat se putea citi pe chipul ei în timp ce stătea întinsă la marginea terenului.

După intervenția de câteva minute a fizioterapeutei, Iga a revenit pe teren cu coapsa bandajată și, deși a mai avut două șanse de break pentru a trimite setul în tiebreak, nu le-a putut fructifica. A fost 7-5 pentru Maja, după 81 de minute de joc.

my heart is breaking 💔 https://t.co/JoGGUwYvFq — Lisa 🧚🏻‍♀️ (@lisa_talking) October 17, 2026

Starea fizică a jucătoarei s-a agravat în setul al doilea, Iga izbucnind în lacrimi pe teren din cauza durerilor și având dificultăți vizibile la deplasare și la loviturile de rever, scrie sport.pl.

În timpul unei scurte consultări cu staff-ul său tehnic privind posibilitatea de a abandona meciul, din lojă i s-a transmis:

„Mateusz (n.r. - Dawidziuk, medicul polonezei) a spus că poți să mai iei 2 paracetamoluri dacă vrei. Dacă vrei, poți încerca de 3 ori, să joci cu kick și să lovești prima minge. Iar dacă nu, atunci oprește-te, nu are sens să continui. Avem timp, așa că te poți recupera”.

În ciuda suferinței, Swiątek a continuat partida, însă Chwalinska s-a desprins rapid și a adjudecat setul secund cu 6-1, obținând prima sa calificare într-o finală de nivel WTA 1000, unde o va înfrunta pe britanica Sonay Kartal (24 de ani, #170 WTA).

This was super disrespectful to do to the Polish chair Umpire 😐Is Iga Swiatek one of the most unlikable tennis player? https://t.co/Q2l9rmrVdx — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) October 17, 2026

Semnale de alarmă dinaintea meciului

Dificultățile medicale ale polonezei fuseseră prevestite încă din ziua anterioară.

Jurnalista Reem Abulleil (AFP) relatase pe platforma X că Swiatek nu participase la conferința de presă de după victoria cu Ann Li deoarece „nu s-a simțit cel mai bine”.

Cu toate acestea, Iga postase ulterior un mesaj optimist pe Instagram: „Semifinale, haide!”, confirmându-și prezența în prima semifinală WTA 1000 din istorie disputată între două jucătoare din Polonia.

Această înfrângere îi complică lui Swiatek lupta pentru calificarea la Turneul Campioanelor. În schimb, Chwalinska va urca de luni cel puțin pe locul 12 în ierarhia mondială.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport