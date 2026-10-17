Swiatek, coșmar la Wuhan FOTO. Scene tulburătoare în semifinale. Poloneza  a început să plângă pe teren: „Nu are sens” +10 foto
Iga Swiatek (foto: IMAGO)
Tenis

Swiatek, coșmar la Wuhan FOTO. Scene tulburătoare în semifinale. Poloneza a început să plângă pe teren: „Nu are sens”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 17:55
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 18:12
  • Iga Swiatek (25 de ani, #9 WTA) a trecut prin momente extrem de dificile în semifinala turneului Wuhan Open împotriva compatrioatei sale Maja Chwalinska (25 de ani, #22 WTA), scor 5-7, 1-6.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Multipla campioană de Grand Slam a solicitat îngrijiri medicale pe teren, a acuzat dureri mari și a fost surprinsă în lacrimi în timpul meciului.

Jucătorii și antrenorii nu se pot uita la ea 😅 VIDEO+FOTO. Jurnalista din Cehia care a devenit virală se apără: „Nu cred că mă îmbrac provocator”
Citește și
Jucătorii și antrenorii nu se pot uita la ea 😅 VIDEO+FOTO. Jurnalista din Cehia care a devenit virală se apără: „Nu cred că mă îmbrac provocator”
Citește mai mult
Jucătorii și antrenorii nu se pot uita la ea 😅 VIDEO+FOTO. Jurnalista din Cehia care a devenit virală se apără: „Nu cred că mă îmbrac provocator”

Iga Swiatek, lacrimi pe teren: „Nu are sens să continui”

Iga Swiatek a început în forță confruntarea și a condus cu 5-3 în primul set, beneficiind de două mingi de set pe propriul serviciu.

Chwalinska a reușit însă o revenire spectaculoasă, salvând ambele ocazii, egalând la 5-5 și realizând un nou break pentru 6-5

Swiatek a cerut un time-out medical, iar un disconfort fizic accentuat se putea citi pe chipul ei în timp ce stătea întinsă la marginea terenului.

Iga Swiatek, lacrimi de durere la WTA Wuhan (foto: captură video)
Iga Swiatek, lacrimi de durere la WTA Wuhan (foto: captură video)

Galerie foto (10 imagini)

Iga Swiatek, lacrimi de durere la WTA Wuhan (foto: captură video) Iga Swiatek, lacrimi de durere la WTA Wuhan (foto: captură video) Iga Swiatek, lacrimi de durere la WTA Wuhan (foto: captură video) Iga Swiatek, lacrimi de durere la WTA Wuhan (foto: captură video) Iga Swiatek, lacrimi de durere la WTA Wuhan (foto: captură video)
+10 Foto
labels.photo-gallery

După intervenția de câteva minute a fizioterapeutei, Iga a revenit pe teren cu coapsa bandajată și, deși a mai avut două șanse de break pentru a trimite setul în tiebreak, nu le-a putut fructifica. A fost 7-5 pentru Maja, după 81 de minute de joc.

Starea fizică a jucătoarei s-a agravat în setul al doilea, Iga izbucnind în lacrimi pe teren din cauza durerilor și având dificultăți vizibile la deplasare și la loviturile de rever, scrie sport.pl.

În timpul unei scurte consultări cu staff-ul său tehnic privind posibilitatea de a abandona meciul, din lojă i s-a transmis:

„Mateusz (n.r. - Dawidziuk, medicul polonezei) a spus că poți să mai iei 2 paracetamoluri dacă vrei. Dacă vrei, poți încerca de 3 ori, să joci cu kick și să lovești prima minge. Iar dacă nu, atunci oprește-te, nu are sens să continui. Avem timp, așa că te poți recupera”.

În ciuda suferinței, Swiątek a continuat partida, însă Chwalinska s-a desprins rapid și a adjudecat setul secund cu 6-1, obținând prima sa calificare într-o finală de nivel WTA 1000, unde o va înfrunta pe britanica Sonay Kartal (24 de ani, #170 WTA).

Semnale de alarmă dinaintea meciului

Dificultățile medicale ale polonezei fuseseră prevestite încă din ziua anterioară.

Jurnalista Reem Abulleil (AFP) relatase pe platforma X că Swiatek nu participase la conferința de presă de după victoria cu Ann Li deoarece „nu s-a simțit cel mai bine”.

Cu toate acestea, Iga postase ulterior un mesaj optimist pe Instagram: „Semifinale, haide!”, confirmându-și prezența în prima semifinală WTA 1000 din istorie disputată între două jucătoare din Polonia.

Această înfrângere îi complică lui Swiatek lupta pentru calificarea la Turneul Campioanelor. În schimb, Chwalinska va urca de luni cel puțin pe locul 12 în ierarhia mondială.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
accidentare LACRIMI wta wuhan iga swiatek Maja Chwalinska
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:17
„Domnu' arbitru, jucăm sau nu?” 😅 FOTO+VIDEO. Meci din Spania, amânat din cauza inundațiilor: „Eu aș mai face o probă ca să fiu sigur”
„Domnu' arbitru, jucăm sau nu?” 😅 FOTO+VIDEO. Meci din Spania, amânat din cauza inundațiilor: „Eu aș mai face o probă ca să fiu sigur”
22:52
„Nu mi se pare o idee bună” Mihai Stoica nu e de acord cu propunerea lui Andrei Nicolescu: „Parcă ceva lipsește”
„Nu mi se pare o idee bună”  Mihai Stoica nu e de acord cu propunerea lui Andrei Nicolescu: „Parcă ceva lipsește”
22:13
Bojana Popovic, descumpănită Antrenoarea de la CSM București nu-și poate explica eșecul cu Sola: „Oricine ar fi fost, tot așa am fi arătat”
Bojana Popovic, descumpănită Antrenoarea de la CSM București nu-și poate explica eșecul cu Sola: „Oricine ar fi fost, tot așa am fi arătat” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Top stiri
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Stranieri
10:15
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Citește mai mult
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Superliga
13:51
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Citește mai mult
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Stranieri
12:05
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Citește mai mult
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Metrorex a căutat 4 săptămâni angajați fără rude la metrou pentru comisia care negociază noul contract colectiv. A găsit 13. Da, ați citit bine: 13 din aproape 300
B365
16.10
Metrorex a căutat 4 săptămâni angajați fără rude la metrou pentru comisia care negociază noul contract colectiv. A găsit 13. Da, ați citit bine: 13 din aproape 300
Citește mai mult
Metrorex a căutat 4 săptămâni angajați fără rude la metrou pentru comisia care negociază noul contract colectiv. A găsit 13. Da, ați citit bine: 13 din aproape 300

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 27 rapid 25 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share