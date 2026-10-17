David Olehla, antrenorul echipei Usti nad Labem, din liga a doua din Cehia, a fost protagonistul unui moment stânjenitor la flash-interviul de la finalul partidei cu Opava, scor 2-3.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

David Olehla a evitat s-o privească pe Sabina Jaksova, reportera clubului, pe tot parcursul interviului și își îndrepta privirea în cu totul alte direcții în afară de ea.

VIDEO. Sabina Jaksova: „Sunt obișnuită cu atenția publicului”

Motivul? Nu voia să comită o gafă și să fie surprins în timp ce se uită la decolteul Sabinei.

Jaksova a vorbit ulterior despre gestul antrenorului echipei.

Imaginile cu acel interviu au devenit virale, iar Sabina a recunoscut că a fost surprinsă de amploarea reacțiilor de pe rețelele de socializare.

„Sunt obișnuită cu atenția publicului, deoarece Usti nad Labem este unul dintre cele mai urmărite cluburi din Cehia.

Oamenii mă recunosc în țara mea și sunt o prezentatoare populară. Totuși, am fost plăcut surprinsă să văd că videoclipul s-a răspândit atât de mult și în afara granițelor”, a declarat reportera, conform thesun.co.uk.

lets take a moment to appreciate david oulehla. the Czech coach kept his eyes firmly away from the prize during an interview after his sides 3-2 defeat. probably knew his wife was watching. the camera man however kept going astray. 👀 #davidoulehla #discipline #woman #man https://t.co/iPJx3FIIA4 — away day lads (@awaydayladsfs) October 15, 2026

Lucie Hloupa, soția antrenorului de la Usti nad Labem, urmărește cu atenție interviurile pe care le acordă acesta, iar prezentatoarea TV a dezvăluit:

„Soția lui urmărește cu atenție interviurile noastre și cred că s-a bucurat că acesta a devenit viral”.

Sabina Jaksova a vorbit și despre ținutele pe care le poartă în timpul interviurilor:

„Nu cred că mă îmbrac provocator. Aici, în Cehia, este ceva normal ca o femeie să poarte haine frumoase și pantofi cu toc atunci când iese în oraș și vrea să arate bine.

Divertismentul se află în centrul strategiei noastre de marketing, iar tot restul este construit în jurul lui. Înțeleg că unii oameni s-ar bucura dacă aș purta haine care să-mi acopere mai mult corpul, dar, pe de altă parte, aș dezamăgi și foarte mulți oameni”.

David are o voință foarte puternică și suntem mândri de el la club. Nu am observat că își întorcea privirea, deoarece eram concentrată la ceea ce îmi spunea. Sabina Jaksova, reportera clubului Usti nad Labem

Cum au reacționat fanii: „Să cheme cineva VAR-ul !”

Internauții au reacționat imediat după momentul stânjenitor în care a fost surprins David Olehla:

„Să cheme cineva VAR-ul și aici, ca să vedem dacă s-a uitat sau nu! Omul lupta pentru viața lui”;

„Un efort admirabil din partea acestui războinic!”;

„Trebuie să apreciem efortul omului. Sunt solidar cu el”.

Usti nad Labem se află pe locul 4 în liga a doua din Cehia, cu 19 puncte acumulate după 11 etape.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport