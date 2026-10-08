„Edi a rupt acel grup” Dorinel Munteanu, atac la  fostul selecționer al României: „Poate nu eram aici” +16 foto
Edi Iordănescu și Dorinel Munteanu/ Foto: sportpictures.eu
Nationala

„Edi a rupt acel grup” Dorinel Munteanu, atac la fostul selecționer al României: „Poate nu eram aici”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 16:55
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 16:55
  • Dorinel Munteanu (58 de ani), membru al „Generației de Aur”, susține că plecarea lui Edi Iordănescu (48 de ani) de la naționala României a avut un impact negativ asupra „tricolorilor”.
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Iordănescu Jr. a condus prima reprezentativă în perioada ianuarie 2022 - iulie 2024. A ales să nu-și mai prelungească contractul, după ce i-a dus pe „tricolori” până în optimile EURO 2024.

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Dorinel Munteanu, atac la Edi Iordănescu: „El a rupt acel grup”

După Edi Iordănescu, selecționata României a fost condusă de Mircea Lucescu, care nu a reușit să califice echipa națională la CM 2026.

Nici revenirea lui Gică Hagi pe banca „tricolorilor” nu a fost una de bun augur. România a înregistrat patru înfrângeri în tot atâtea meciuri oficiale disputate în Liga Națiunilor.

Dorinel Munteanu este de părere că lucrurile stăteau cu tot altfel dacă Edi Iordănescu alegea să continue.

„Trebuie să spun și asta. Acel grup, fără antrenor nu putea fi așa. Părerea mea, acel antrenor a renunțat la echipa națională. Edi a rupt acel grup. Poate nu eram aici dacă avea continuitate. Discutăm de rezultate, de formarea unui grup, dar e greu.

Eu nu știu care au fost lucrurile. Eu nu cred că a fost acest impediment (n.r. partea financiară). Nu cred asta. Edi Iordănescu este în cărți și acum, cred eu. Antrenorii secunzi sunt tot ai naționalei.

Era vorba de lotul de jucători, apoi a venit nea Mircea. Acum a venit Gică și îl punem sub semnul întrebării. Eu zic să fim mai ponderați. Fotbalul românesc este într-un moment greu”, a spus Dorinel Munteanu, citat de digisport.ro.

134 de meciuri
a bifat Dorinel Munteanu la echipa națională, fiind cel mai selecționat jucător din istoria naționalei României: a marcat 16 goluri și a livrat 5 pase decisive

Edi Iordănescu, despre despărțirea de naționala României: „N-am găsit chimia necesară”

„Dacă am spus că aveam pregătită și strategia pentru după Euro și că aveam… Dacă eu am avut încrederea atât de mare în perioada calificărilor, să nu fi avut după Euro?

Când echipa totuși avea și experiența unui turneu final. Era o echipă deja matură, cu identitate, cum am spus, o echipă care era definită și competitivă.

Deci sub nicio formă nu s-a pus problema de neîncredere. Eu am fost pregătit, mi-am dorit. Din păcate, n-am găsit chimia necesară și mărturisesc că a fost o doză foarte mare de orgoliu de ambele părți”, declara Edi Iordănescu în urmă cu câteva zile.

FOTO. România - Ucraina 3-0, la EURO 2024

România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)
România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)

Galerie foto (16 imagini)

România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu) România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu) România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu) România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu) România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)
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Tehnicianul a fost întrebat și ce relație are în acest moment cu Federația Română de Fotbal:

„N-am spus că trebuia să fiu prima opțiune. Am spus că dacă cineva se gândea la mine, atunci a trebuit să fiu prima opțiune, nu în orice condiții. Relațiile mele au fost extraordinare în perioada mandatului.

S-au tensionat puțin după ce nu am găsit calea ca să continuăm, dar ulterior totul a fost ok și comunicarea este relativ constantă”.

Mi-aș dori să mă întorc într-o zi, dar nu știu dacă ziua aia este foarte curând. Edi Iordănescu, fost selecționer al României

Edi Iordănescu a antrenat naționala României în 28 de partide. Sub comanda sa, „tricolorii” au participat la Euro 2024, acolo unde au avut un parcurs senzațional.

România a ajuns până în optimile competiției, unde a fost învinsă de Olanda, scor 0-3.

După despărțirea de națională, Iordănescu a preluat banca tehnică a celor de la Legia Varșovia, unde a rezistat doar 3 luni. A câștigat totuși un trofeu în acea perioadă: Supercupa Poloniei.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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