Cine transmite Polonia - România Postul TV pe care poate fi urmărit al treilea meci al naționalei din Liga Națiunilor

Polonia - România, întâlnirea din etapa #3 a Ligii Națiunilor, va fi transmisă în direct la TV.

Meciul se joacă vineri, de la 21:45, și poate fi urmărit și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Până acum, „tricolorii” au mai evoluat în două partide în această competiție, ambele pierdute în fața Suediei și Bosniei, scor 1-2 la Solna, respectiv 2-4 pe Arena Națională.

Cine transmite la TV România - Polonia

La fel ca celelalte două meciuri, întâlnirea de la Varșovia va fi transmisă în direct pe Antena 1.

Postul TV a achiziționat în 2024 drepturile de televizare pentru aceste meciuri din 2026 și 2027, adică Liga Națiunilor și preliminariile pentru Euro 2028.

Anterior, meciurile naționalei au fost transmise alternativ de Prima TV și Antena 1, conform unei înțelegeri între cele două canale TV.

FOTO. Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia

Clasamentul în Liga 4, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 2 6 2. Bosnia 2 4 3. Polonia 2 1 4. România 2 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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