Revine după scandalul de la JO Imane Khelif va boxa din nou după mai bine de doi ani » Când va avea loc primul meci la profesioniști

Imane Khelif (27 de ani), campioană olimpică la box în 2024, a anunțat că va debuta la profesioniști pe 15 decembrie 2026, la Paris.

Algerianca nu a mai disputat niciun meci oficial de la Jocurile Olimpice din 2024, când participarea sa în competiția feminină a stârnit controverse.

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Khelif o va înfrunta pe Clarida Sarabia (21 de ani), o sportivă care reprezintă Țările de Jos.

Imane Khelif revine în ring după mai bine de doi ani: „Ultima perioadă a fost dificilă”

Anunțul a fost făcut vineri, 6 noiembrie, la o conferință de presă organizată la Paris, unde Khelif a fost însoțită de antrenorul său, Kamel Abdesselam.

„Au trecut mai bine de doi ani de când am boxat ultima dată și mi-a fost foarte dor să intru în ring.

Ultimii doi ani au fost destul de dificili. A venit momentul să trec la profesioniști și voi da tot ce am mai bun”, a declarat Khelif, conform dailymail.com.

Campioana olimpică trebuia să debuteze la profesioniști încă din aprilie 2026, împotriva germancei Julia Igel, însă meciul a fost amânat după ce algerianca s-a accidentat la umăr în timpul unui antrenament.

Zilele s-au transformat în săptămâni, iar săptămânile în luni. Am așteptat, am avut îndoieli. Dar, în adâncul sufletului, focul nu s-a stins niciodată. Departe de ochii lumii, am continuat să lupt. Pentru că această luptă nu a fost niciodată doar a mea. A fost pentru toți cei care au avut curajul să fie ei înșiși, pentru toți cei care au refuzat să renunț Imane Khelif, pugilistă algeriană

Adversara sa, Clarida Sarabia, este neînvinsă la profesioniști, cu patru victorii în tot atâtea meciuri, toate obținute prin KO.

Antrenorul Kamel Abdesselam este încrezător că eleva sa poate ajunge rapid să lupte pentru un titlu mondial.

„Are potențialul necesar. Îi vor fi suficiente între trei și cinci meciuri”, a declarat tehnicianul.

Controversa de la Jocurile Olimpice din 2024

Imane Khelif a câștigat medalia de aur la categoria 66 kg la Jocurile Olimpice de la Paris, însă participarea sa a provocat numeroase controverse.

În 2023, algerianca fusese descalificată de la Campionatele Mondiale organizate de Asociația Internațională de Box (IBA), după ce, potrivit forului, nu îndeplinise criteriile de eligibilitate pentru competiția feminină.

Comitetul Internațional Olimpic (CIO), care retrăsese recunoașterea IBA în 2023, i-a permis însă să participe la Jocurile Olimpice de la Paris, considerând-o eligibilă conform regulilor aplicate la acea ediție.

În 2025, World Boxing, organizația care a preluat responsabilitatea pentru boxul olimpic, a introdus teste genetice obligatorii pentru stabilirea eligibilității sportivilor.

Desigur, aș accepta să fac orice mi se cere pentru a putea participa la competiții. Trebuie să protejeze femeile, dar trebuie să fie atenți ca, în timp ce le protejează, să nu le facă rău altor femei Imane Khelif, pugilistă algeriană

Khelif a contestat măsura la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), solicitând dreptul de a participa la competițiile World Boxing fără efectuarea testului.

În septembrie 2025, TAS i-a respins cererea de suspendare provizorie a măsurii. La conferința de presă de vineri, Khelif nu a confirmat însă dacă va încerca să își apere titlul olimpic.

„Nu pot răspunde, pentru că am depus contestații împotriva World Boxing în legătură cu testele de eligibilitate”, a explicat algerianca, potrivit reuters.com.

Imane Khelif poate reveni în ring pentru că va boxa la profesioniști, unde se aplică alte reguli decât în competițiile organizate de World Boxing.

Imane Khelif a răspuns acuzațiilor lui Donald Trump: „Nu sunt transgender”

Controversa legată de participarea sa la Jocurile Olimpice a fost alimentată și de declarațiile președintelui american Donald Trump.

Acesta a susținut în repetate rânduri că algerianca ar fi de sex masculin și că ar fi trecut printr-o tranziție de gen, afirmații respinse de sportivă.

Îi respect pe toți și îl respect și pe Trump, pentru că este președintele Statelor Unite. Trump nu poate denatura adevărul. Nu sunt transgender, sunt fată. Am fost crescută ca fată, am crescut ca fată, iar oamenii din satul meu m-au cunoscut întotdeauna ca fată Imane Khelif, pugilistă algeriană

Khelif a dezvăluit în același interviu că a urmat un tratament hormonal pentru reducerea nivelului de testosteron înaintea Jocurilor Olimpice din 2024.

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