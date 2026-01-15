Inter - Lecce 1-0. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a intrat în conflict cu un jurnalist la conferința de presă de la finalul meciului.

„Sunt des criticați jucătorii tineri?” a fost întrebarea care l-a deranjat pe Chivu, în contextul în care victoria lui Inter a fost adusă chiar de Pio Esposito (20 de ani), considerat copilul de suflet al tehnicianului român.

Chivu, în conflict cu jurnaliștii italieni: „Eu cred în jucătorii tineri”

Cunoscut pentru afinitatea sa pentru jucătorii tineri, tehnicianul lui Inter a replicat:

„Nu înțeleg întrebarea. Ar trebui să-ți întrebi colegii. Cred în jucătorii tineri și îmi fac datoria.

Știu cât pot oferi, dar știu și dificultățile de a juca pentru Inter, pe «Meazza», pentru că există presiune. Inter este mereu în atenția tuturor.

Dacă nu câștigăm, devine o problemă națională. Trăim cu asta. Nu există timp la Inter pentru că ambițiile sunt atât de mari. Inter vrea să aibă un sezon competitiv. Avem nevoie de răbdare cu jucătorii tineri”, a declarat Cristi Chivu, citat de tuttomercatoweb.com.

Pio Esposito: „Legătura noastră se bazează pe câteva cuvinte și multă afecțiune”

Pio Esposito a bifat prima reușită de pe „Giuseppe Meazza” din acest sezon, și a doua în total, în campionat. Italianul a comentat prestația sa și a adăugat câteva cuvinte și despre relația pe care o are cu Cristi Chivu.

„Sincer, așteptam asta de mult timp (n.r. - să marcheze). Munca grea dă întotdeauna roade. În seara asta sunt fericit.

Legătura noastră (n.r. - cu Cristi Chivu) se bazează pe câteva cuvinte și multă afecțiune. Este unul dintre acei oameni care nu vorbește mult, dar știi că este alături de tine.

Am crescut împreună ca antrenor și jucător, iar el este foarte important pentru mine ca persoană”, a declarat Pio Esposito, conform sempreinter.com.

9 contribuții are Pio Esposito în 24 de meciuri pentru Inter în acest sezon: 4 goluri marcate și 5 pase decisive

Întrebat dacă primul loc îi sperie sau îi motivează pe cei de la Inter, atacantul în vârstă de 20 de ani a răspuns:

„Cu siguranță ne motivează. Toți ne dorim asta, iar obiectivul tău nu te poate speria. Acum fiecare meci este dificil, sezonul este foarte lung, dar vrem să fim acolo sus”.

În urma victoriei obținute împotriva lui Lecce, Inter continuă să fie lider lider în Serie A, cu 46 de puncte acumulate după 20 de etape.

AC Milan se află pe poziția secundă, cu 40 de puncte, dar are un meci mai puțin disputat. „Rossonerii” se vor duela cu Como astăzi, de la ora 21:45, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 2.

