Lovitură de imagine pentru Chindia Florin Gardoș a fost prezentat » Ce post va ocupa în club

Florin Gardoș (37 de ani), fost internațional român, a semnat cu Chindia Târgoviște.

Dâmbovițenii au anunțat și 5 transferuri pentru a doua parte a acestui sezon.

Chindia Târgoviște atacă promovarea în Liga 1 și și-a întărit stafful administrativ prin sosirea lui Florin Gardoș.

Fostul internațional a fost prezentat la Chindia Târgoviște și va ocupa postul de manager general al clubului, până în vara anului 2029.

„Bine ai venit la Chindia, Florin Gardoș!

Ne face plăcere să anunțăm intrarea lui Florin Gardoş în structura managerială a clubului nostru.

Fost internațional și jucător la Southampton, Steaua sau Universitatea Craiova, Florin Gardoş este absolvent al programului UEFA Executive Master for International Players, care l-a pregătit pentru rolul pe care îl va avea la Chindia.

Din poziția sa, cea de manager general, Florin va contribui la crearea și implementarea strategiei de conducere a Chindiei, alături de președintele Marius Pavel.

Florin Gardoş a semnat un contract pe 3 ani și jumătate cu Chindia. Ne dorim stabilitate, progres constant și o nouă viziune pentru fotbalul din Târgoviște.

Îi dorim mult succes lui Florin în noul rol!”, se arată în comunicatul emis de Chindia Târgoviște, pe pagina oficială de Facebook.

Florin Gardoș a dezvăluit ce l-a convins să se alăture proiectului de la Târgoviște.

„E un club care are un stadion, o infrastructură bună. E domnul Pavel, care e unul dintre patronii care plătește la timp. Trebuie să spun că a contat și asta.

Eu, ca fotbalist, am urât lucrul ăsta, să fiu amânat cu salariile și mințit. Am zis că niciodată nu o să fac chestia asta, dacă voi fi conducător.

Proiectul de la Chindia, colaborarea cu Barcelona, Academia din spate, toată ideea asta mi se pare extraordinară și s-a vorbit foarte puțin despre lucrul ăsta în presa sportivă”, a spus Florin Gardoș, la conferința de presă, conform db-sport.ro.

Chindia Târgoviște a prezentat 5 jucători

Chindia Târgoviște și-a întărit și lotul. Cinci fotbaliști au semnat cu echipa dâmbovițeană și au fost prezentați în cadrul aceleiași conferințe de presă:

Sergiu Jurj (27 de ani), atacant - liber de contract de la CSC Șelimbăr

Raffaelle Stroe (20 de ani), fundaș stânga - liber de contract de la Ceahlăul Piatra Neamț

Andrei Pandele (22 de ani), mijlocaș central - liber de contract de la FC Voluntari

Robert Necșulescu (18 ani), extremă dreapta - împrumut de la FCSB

Mario Brumă (19 ani), Fundaș stânga - liber de contract de la Muscelul Câmpulung

Chindia Târgoviște țintește promovarea

Chindia Târgoviște țintește promovarea în Liga 1 și se află pe prima poziție sub locurile care asigură calificarea în play-off.

Despărțiți de doar 2 puncte de ocupanta locului 6, CSM Reșița, dâmbovițenii pot urca în clasament grație meciului direct:

21 februarie, CSM Reșița - Chindia Târgoviște

28 februarie, Chindia Târgoviște - FC Bihor Oradea

- FC Bihor Oradea 7 martie, ASA Târgu Mureș - Chindia Târgoviște

14 martie, Chindia Târgoviște - Metalul Buzău

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipa Meciuri jucate Puncte 1 Corvinul 17 43 2 Sepsi 17 36 3 FC Bihor 17 35 4 ASA Tg. Mureș 17 33 5 FC Voluntari 17 33 6 CSM Reșița 17 32 7 Chindia Târgoviște 17 30 8 Steaua 17 30 9 Metalul Buzău 17 29 10 Poli Iași 17 25 11 Concordia Chiajna 17 24 12 CS Afumați 17 24 13 FC Bacău 17 23 14 CSM Slatina 17 22 15 Ceahlăul P. Neamț 17 18 16 CSC Șelimbăr 17 16 17 Gloria Bistrița 17 16 18 CSC Dumbrăvița 17 15 19 CS Dinamo 17 12 20 Olimpia Satu Mare 17 10 21 Câmpulung 17 9 22 Tunari 17 8

