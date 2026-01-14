Lovitură de imagine pentru Chindia Florin Gardoș a fost prezentat » Ce post va ocupa în club
Florin Gardoș FOTO: Facebook - @chindiaoficial
Liga 2

Lovitură de imagine pentru Chindia Florin Gardoș a fost prezentat » Ce post va ocupa în club

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 20:34
alt-text Actualizat: 14.01.2026, ora 20:34
  • Florin Gardoș (37 de ani), fost internațional român, a semnat cu Chindia Târgoviște.
  • Dâmbovițenii au anunțat și 5 transferuri pentru a doua parte a acestui sezon.

Chindia Târgoviște atacă promovarea în Liga 1 și și-a întărit stafful administrativ prin sosirea lui Florin Gardoș.

Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește și
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”

Florin Gardoș a semnat cu Chindia Târgoviște

Fostul internațional a fost prezentat la Chindia Târgoviște și va ocupa postul de manager general al clubului, până în vara anului 2029.

„Bine ai venit la Chindia, Florin Gardoș!

Ne face plăcere să anunțăm intrarea lui Florin Gardoş în structura managerială a clubului nostru.

Fost internațional și jucător la Southampton, Steaua sau Universitatea Craiova, Florin Gardoş este absolvent al programului UEFA Executive Master for International Players, care l-a pregătit pentru rolul pe care îl va avea la Chindia.

Din poziția sa, cea de manager general, Florin va contribui la crearea și implementarea strategiei de conducere a Chindiei, alături de președintele Marius Pavel.

Florin Gardoş a semnat un contract pe 3 ani și jumătate cu Chindia. Ne dorim stabilitate, progres constant și o nouă viziune pentru fotbalul din Târgoviște.

Îi dorim mult succes lui Florin în noul rol!”, se arată în comunicatul emis de Chindia Târgoviște, pe pagina oficială de Facebook.

Florin Gardoș a dezvăluit ce l-a convins să se alăture proiectului de la Târgoviște.

„E un club care are un stadion, o infrastructură bună. E domnul Pavel, care e unul dintre patronii care plătește la timp. Trebuie să spun că a contat și asta.

Eu, ca fotbalist, am urât lucrul ăsta, să fiu amânat cu salariile și mințit. Am zis că niciodată nu o să fac chestia asta, dacă voi fi conducător.

Proiectul de la Chindia, colaborarea cu Barcelona, Academia din spate, toată ideea asta mi se pare extraordinară și s-a vorbit foarte puțin despre lucrul ăsta în presa sportivă”, a spus Florin Gardoș, la conferința de presă, conform db-sport.ro.

Chindia Târgoviște a prezentat 5 jucători

Chindia Târgoviște și-a întărit și lotul. Cinci fotbaliști au semnat cu echipa dâmbovițeană și au fost prezentați în cadrul aceleiași conferințe de presă:

  • Sergiu Jurj (27 de ani), atacant - liber de contract de la CSC Șelimbăr
  • Raffaelle Stroe (20 de ani), fundaș stânga - liber de contract de la Ceahlăul Piatra Neamț
  • Andrei Pandele (22 de ani), mijlocaș central - liber de contract de la FC Voluntari
  • Robert Necșulescu (18 ani), extremă dreapta - împrumut de la FCSB
  • Mario Brumă (19 ani), Fundaș stânga - liber de contract de la Muscelul Câmpulung

Chindia Târgoviște țintește promovarea

Chindia Târgoviște țintește promovarea în Liga 1 și se află pe prima poziție sub locurile care asigură calificarea în play-off.

Despărțiți de doar 2 puncte de ocupanta locului 6, CSM Reșița, dâmbovițenii pot urca în clasament grație meciului direct:

  • 21 februarie, CSM Reșița - Chindia Târgoviște
  • 28 februarie, Chindia Târgoviște - FC Bihor Oradea
  • 7 martie, ASA Târgu Mureș - Chindia Târgoviște
  • 14 martie, Chindia Târgoviște - Metalul Buzău

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuri jucatePuncte
1Corvinul1743
2Sepsi1736
3FC Bihor1735
4ASA Tg. Mureș1733
5FC Voluntari1733
6CSM Reșița1732
7Chindia Târgoviște1730
8Steaua1730
9Metalul Buzău1729
10Poli Iași1725
11Concordia Chiajna1724
12CS Afumați1724
13FC Bacău1723
14CSM Slatina1722
15Ceahlăul P. Neamț1718
16CSC Șelimbăr1716
17Gloria Bistrița1716
18CSC Dumbrăvița1715
19CS Dinamo 1712
20Olimpia Satu Mare1710
21Câmpulung179
22Tunari178

Citește și

U Craiova sau Dinamo? Ce ofertă a ales Matteo Duțu: „Am primit un răspuns oficial”
Superliga
19:23
U Craiova sau Dinamo? Ce ofertă a ales Matteo Duțu: „Am primit un răspuns oficial”
Citește mai mult
U Craiova sau Dinamo? Ce ofertă a ales Matteo Duțu: „Am primit un răspuns oficial”
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
liga 2 transfer chindia targoviste florin gardos
Știrile zilei din sport
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Special
14.01
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Citește mai mult
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
14.01
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
14.01
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
14.01
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
09:31
„Asta nu înseamnă nimic!” Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
„Asta nu înseamnă nimic!”  Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
10:07
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
10:30
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
14.01
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14.01
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
14.01
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
14.01
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 24 rapid 22 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share