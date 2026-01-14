Rebin Moradi (17 ani), jucător iranian de fotbal la nivel de juniori, a fost împușcat mortal în timpul protestelor de la Teheran.

Locuitorii Iranului au declanșat o mișcare de protest, la finalul anului trecut, acuzând guvernul de autoritarism și sprijin pentru Hezbollah și Hamas.

Rebin Moradi a participat la protestele de pe 8 ianuarie, de la Teheran, iar în urma manifestației, familia sa nu a mai fost contactată de tânăr.

Rebin Moradi, împușcat mortal în timpul protestelor din Iran

Tânărul kurd a fost împușcat de forțele de ordine, în timpul protestului de la Teheran.

Familia lui Rebin Moradi a primit vestea decesului său de-abia luni, la 4 zile după incident, însă nici până acum nu a primit trupul neînsuflețit al sportivului , potrivit hangaw.net.

Tânărul a jucat pentru echipa de juniori a celor de la Saipa, club înscris în Liga de Tineret a Iranului, și era considerat unul dintre cei mai promițători juniori din țară.

Înainte de a evolua pentru Saipa, tânărul a jucat pentru echipa juvenilă Parsian Javan Ilya Novin.

De asemenea, Rebin Moradi s-a remarcat și la înot, fiind campion la categoria sa de vârstă. Fostul fotbalist a practicat și alte discipline, printre care și lupte.

Ce se întâmplă în Iran

Protestele sunt cele mai ample din ultimii ani și cer în mod direct încheierea conducerii Liderului Suprem Ali Khamenei și a Republicii Islamice.

Până în prezent, aproximativ 12.000 de protestatari și 48 de membri ai forțelor de securitate au fost uciși, iar peste 18.400 de persoane au fost arestate.

Spitalele din Iran sunt copleșite de pacienți răniți și decedați. Pe 9 ianuarie au fost aduse 70 de cadavre la Spitalul Poursina din Rasht, iar în imagini de la o morgă din apropierea Teheranului au fost văzuți 180 de saci de cadavre, probabil filmați în aceeași noapte.

Autoritățile iraniene au descris protestatarii ca fiind „probleme”, iar Statele Unite au amenințat cu posibile intervenții.

Protestele din această perioadă sunt cele mai ample de la revolta din 2022, declanșată de moartea tinerei Mahsa Amini, reținută pentru presupusa purtare incorectă a hijabului.

