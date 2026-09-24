Investiție de anvergură în viitorul sportului românesc

Cum susține Grupul Carmistin performanța multisport, sub coordonarea lui Valentin Popescu

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Grupul Carmistin, prin brandul său fanion LaProvincia, și-a asumat rolul de partener strategic pe termen lung pentru aproape întregul ecosistem sportiv din România, finanțând activ o gamă extinsă de discipline.

Direcțiile strategice în acest domeniu sunt trasate direct de fondatorul și proprietarul grupului, Justin Paraschiv, un antreprenor profund atașat de valorile sportului. Sub coordonarea sa vizionară și prin implementarea operată de reputatul expert în marketing sportiv Valentin Popescu, holdingul românesc investește masiv în performanță, punând accent pe transformarea sprijinului financiar și a nutriției corecte într-un fundament solid atât pentru sportul de masă, cât și pentru cel de elită.

Deși viziunea aprobată de management este multisport, fotbalul rămâne o platformă uriașă de conectare cu publicul. Strategia Grupului Carmistin acoperă toate eșaloanele fotbalistice, accesand comunități masive din întreaga țară. Brandul La Provincia fiind partener oficial al unor cluburi uriașe de tradiție, precum Dinamo București, Universitatea Craiova, FC Petrolul Ploiești sau FC Argeș

Dincolo de reflectoarele primei scene, Valentin Popescu a direcționat resurse importante către cluburi din eșaloanele inferioare. Obiectivul este menținerea în viață a spiritului sportiv local și oferirea unei șanse corecte echipelor din provincie care vor sa faca performanta; echipe precum SCM Ramnicu Valcea, CSM Targu Jiu, Petrolul Potcoava, CSO Mizil etc, chiar si din fotbalul feminin cu actiuni de sustinere la Ploiesti sau Alexandria.

Cu ajutorul echipei de marketing a Grupului Carmistin , portofoliul brandului LaProvincia a fost extins pentru a sprijini discipline care insuflă tinerilor spiritul de fair-play, cooperare și rezistență fizică:

Atletism: Parteneriatele vizează direct sportivii de top care reprezintă România pe plan internațional, dar și competițiile locale care aduc comunitățile la linia de start.

Baschet și discipline de echipă: Brandul investește în sportul la nivel de club, oferind resurse pentru dezvoltarea tinerelor talente.

Sporturi cu motor: colaborările din motorsport aduc un plus de dinamică și energie brandului, susținând excelența tehnică și performanța cronometrată.

Campanii de impact social: Trei piloni de aur pentru comunitate

Marketingul sportiv modern practicat de Grupul Carmistin înseamnă acțiuni concrete în mijlocul oamenilor.

Companiile mass-media reflectă constant succesul campaniilor naționale coordonate de Valentin Popescu, structurate pe trei direcții majore:

„Mingi pentru suporteri”: O inițiativă interactivă prin care fanii și comunitățile locale primesc echipamente sportive, încurajând mișcarea în aer liber.

„Ne îmbrăcăm pentru sport”: O campanie de responsabilitate socială de mare impact, axată pe dotarea grupelor de juniori, a școlilor și a cluburilor locale cu echipamente de joc profesionale, oferindu-le resursele necesare pentru a se antrena în condiții optime.

„La Provincia Crește Campioni”: Proiectul multimedia de anvergură al brandului, care aduce în prim-plan o adevărată constelație a sportului românesc.

Campania reunește un număr impresionant de legende absolute și sportivi de top, precum Marius Lăcătuș, Ana Maria Brânză, Bogdan Stelea, Florin Prunea, Marius Niculae, Mihaela Buzărnescu, Alina Dumitru și nenumărate alte personalități din sport.

Prin intermediul acestor mari campioni, LaProvincia desfășoară o analiză clară și educă publicul larg cu privire la rolul esențial pe care alimentația corectă, mesele echilibrate și proteinele de înaltă calitate le au în dezvoltarea viitoarelor generații de sportivi.

„Parteneriatele noastre nu sunt simple asocieri de imagine, ci angajamente ferme față de viitorul sportului românesc. Ne bucurăm de succesul campaniilor noastre și de modul în care comunitățile au îmbrățișat piloni precum La Provincia Crește Campioni. Vom continua exact în aceeași direcție, cu același optimism și cu o implicare și mai puternică, convinși că investiția în sport și în nutriție corectă clădește o societate mai sănătoasă și performanțe durabile.” — Valentin Popescu, Expert în Marketing Sportiv.

Prin acest mix complet și echilibrat, Grupul Carmistin, sub îndrumarea fondatorului Iustin Paraschiv și prin managementul lui Valentin Popescu, demonstrează că responsabilitatea socială și marketingul inteligent oferă sportului românesc sprijinul pe termen lung de care are nevoie pentru a renaște.

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