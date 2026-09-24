Gazon „crescut” cu lumină roz! FOTO: Tehnologia folosită de suedezi înaintea meciului cu România!  Cum „vindecă” suedezii iarba de calendarul aglomerat +9 foto
Strawberry Arena, gazon „crescut” cu lumină roz (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Liga Națiunilor

Gazon „crescut” cu lumină roz! FOTO: Tehnologia folosită de suedezi înaintea meciului cu România! Cum „vindecă” suedezii iarba de calendarul aglomerat

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 11:17
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 11:17
  • Cu mai puțin de două zile înaintea meciului cu România, gazonul de pe Strawberry Arena este tratat aproape ca într-un laborator.
  • Imaginile surprinse de GOLAZO deasupra stadionului din Solna arată suprafața de joc acoperită pe anumite porțiuni de o lumină puternică roz-violet. 
  • Suedia - România se joacă vineri, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Nu este un joc de lumini al arenei, ci una dintre tehnologiile prin care suedezii încearcă să păstreze iarba în condiții optime.

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E frig, dar știu să suplinească orice

Pe teren sunt amplasate instalații speciale cu LED-uri care suplinesc lumina naturală și stimulează fotosinteza și regenerarea ierbii. Strawberry Arena utilizează 10 unități SGL LED440, iar lumina roz-violet apare din combinația lungimilor de undă folosite de sistem pentru dezvoltarea plantei.

Strawberry Arena, gazon „crescut” cu lumină roz (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Strawberry Arena, gazon „crescut” cu lumină roz (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (9 imagini)

Strawberry Arena, gazon „crescut” cu lumină roz (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Strawberry Arena, gazon „crescut” cu lumină roz (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Strawberry Arena, gazon „crescut” cu lumină roz (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Strawberry Arena, gazon „crescut” cu lumină roz (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Strawberry Arena, gazon „crescut” cu lumină roz (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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Tehnologia este cu atât mai importantă aici cu cât arhitectura arenei limitează cantitatea de lumină naturală care ajunge la gazon.

Potrivit SGL, compania care furnizează sistemul, în medie doar aproximativ 50% din lumina naturală disponibilă ajunge la teren, procentul coborând în timpul iernii spre 20-30%.

Aproximativ o treime din suprafața de joc nu beneficiază deloc de lumină solară directă.

Calendar full, gazon impecabil

Iar provocarea nu este doar clima suedeză. Strawberry Arena este o arenă multifuncțională, astfel că fotbalul trebuie să împartă calendarul cu concerte și alte evenimente de amploare. Tocmai de aceea, între două evenimente, gazonul este monitorizat și ajutat artificial să se refacă.

Sistemul LED permite administratorilor să ofere ierbii lumină fără să genereze inutil aceeași cantitate de căldură ca vechile instalații HPS, ceea ce reduce consumul energetic cu aproape 40%.

E soare la Solna, e și soare artificial în stadion

Înaintea Suedia - România, „soarele artificial” lucrează deja. Asta deși vremea nu e deloc rea. E oricum senin la Solna, azi maxima ajunge la 15-16 grade, la fel ca mâine, în ziua meciului.

Din imaginile aeriene se observă instalațiile mutate pe diferite sectoare ale terenului și suprafețele colorate în roz.

Totul pentru ca, indiferent câte evenimente trec prin arenă și cât de puțin soare pătrunde în interior, gazonul să fie adus la parametrii necesari pentru fotbal.

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