Decizie-șoc pe lista FIFA! Vassaras a exclus un central cu 15 ani vechime și a ales un nume surprinzător care să-l înlocuiască +20 foto
Kyros Vassaras (fotomontaj GOLAZO.ro)
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Decizie-șoc pe lista FIFA! Vassaras a exclus un central cu 15 ani vechime și a ales un nume surprinzător care să-l înlocuiască

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 12:42
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 13:00
  • Lista arbitrilor internaționali pentru România va fi modificată începând de la 1 ianuarie 2027: al doilea cel mai vechi central cu ecuson FIFA a fost scos în decor
  • Numele centralului care a fost promovat pe lista FIFA, deși nu are nici un derby la care să fi oficiat, în rândurile de mai jos
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Surpriză de proporții în ceea ce privește schimbările pe care Kyros Vassaras le va opera pe lista FIFA pentru anul 2027.

România are 7 poziții și șeful CCA a informat ieri Comitetul Executiv că a luat decizia de a-i retrage ecusonul internațional unui central cu o vechime de 15 ani. Al doilea, după Istvan Kovacs, din punct de vedere al experienței internaționale.

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Numele lui: Radu Petrescu. Acesta va împlini în noiembrie 44 de ani și plătește în principal pentru gafa de proporții pe care a comis-o în februarie.

Atunci, în finalul sezonului regulat, la meciul Petrolul - FC Argeș, a anulat un gol al oaspeților, fără să se întâmple absolut nimic neregulamentar, argumentul lui fiind că lovitura liberă pe care o acordase oaspeților fusese, de fapt, o eroare.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Galerie foto (20 imagini)

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
+20 Foto
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La vremea respectivă s-a declanșat un scandal imens, stins de două decizii ale șefului CCA: a primit în premieră în biroul său un președinte de club, pe Dani Coman, pentru a-i prezenta înregistrările convorbirilor arbitrilor, după care l-a suspendat din postura de central pe Petrescu tot restul sezonului precedent.

Acum a venit și cea mai dură pedeapsă: out de pe lista FIFA, în ciuda faptului că în ultimii ani, Radu Petrescu a arbitrat meciuri importante în cupele europene. În sezonul 2024-2025 a fost delegat chiar la 3 meciuri de pe tabloul principal în Champions League!

Radu Petrescu (Foto: Sport Pictures) Radu Petrescu (Foto: Sport Pictures)
Radu Petrescu (Foto: Sport Pictures)

Partide internaționale conduse de Petrescu în precedentele două sezoane

  • Steaua Roșie - Celtic 1-1
  • Nottingham Forest - FC Porto 2-0
  • Celta Vigo - Bologna 1-2
  • Manchester City - Feyenoord 3-3
  • Aston Villa - Bayern Munchen 1-0
  • Benfica - Bologna 0-0
  • Manchester United - PAOK 2-0
  • Belgia - Italia 0-1
  • Turcia - Georgia 4-1

El se afla, alături de Marian Barbu și Horațiu Feșnic, în Categoria I a arbitrilor la UEFA, primul nivel sub Elite, unde se regăsește Istvan Kovacs. Și vârsta înaintată și fără șanse de a mai urca în Elite a fost un motiv pentru care Vassaras a decis să-l scoată în decor.

Surprinzătoare e și alegerea înlocuitorului lui Petrescu. Grecul din fruntea CCA l-a ales pe George Roman, doar 31 de ani, să fie promovat pe lista FIFA, de la 1 ianuarie 2027.

Acesta a debutat în prima ligă în urmă cu 2 ani, în august 2024, când a condus un meci U Craiova - Gloria Buzău 5-1, însă nu are la activ nici un derby, iar în palmaresul său figurează un singur meci de play-off, cel din sezonul trecut dintre FC Argeș și Rapid, scor 2-2.

George Roman (Foto: Sport Pictures) George Roman (Foto: Sport Pictures)
George Roman (Foto: Sport Pictures)

În actualul campionat, George Roman a oficiat la 6 jocuri în Superliga, cele mai importante fiind Petrolul - Dinamo 1-0, UTA - Rapid 0-0 și U Craiova - U Cluj 4-0.

Cum va arăta lista FIFA în 2027

  • Istvan Kovacs, 42 de ani
  • Marian Barbu, 39
  • Horațiu Feșnic, 36
  • Andrei Chivulete, 39
  • Rareș Vidican, 36
  • Szabolcs Kovacs, 38
  • George Roman, 31 

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