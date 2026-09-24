Decizie-șoc pe lista FIFA! Vassaras a exclus un central cu 15 ani vechime și a ales un nume surprinzător care să-l înlocuiască

Lista arbitrilor internaționali pentru România va fi modificată începând de la 1 ianuarie 2027: al doilea cel mai vechi central cu ecuson FIFA a fost scos în decor

Numele centralului care a fost promovat pe lista FIFA, deși nu are nici un derby la care să fi oficiat, în rândurile de mai jos

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Surpriză de proporții în ceea ce privește schimbările pe care Kyros Vassaras le va opera pe lista FIFA pentru anul 2027.

România are 7 poziții și șeful CCA a informat ieri Comitetul Executiv că a luat decizia de a-i retrage ecusonul internațional unui central cu o vechime de 15 ani. Al doilea, după Istvan Kovacs, din punct de vedere al experienței internaționale.

Numele lui: Radu Petrescu . Acesta va împlini în noiembrie 44 de ani și plătește în principal pentru gafa de proporții pe care a comis-o în februarie.

Atunci, în finalul sezonului regulat, la meciul Petrolul - FC Argeș, a anulat un gol al oaspeților, fără să se întâmple absolut nimic neregulamentar, argumentul lui fiind că lovitura liberă pe care o acordase oaspeților fusese, de fapt, o eroare.

La vremea respectivă s-a declanșat un scandal imens, stins de două decizii ale șefului CCA: a primit în premieră în biroul său un președinte de club, pe Dani Coman, pentru a-i prezenta înregistrările convorbirilor arbitrilor, după care l-a suspendat din postura de central pe Petrescu tot restul sezonului precedent.

Acum a venit și cea mai dură pedeapsă: out de pe lista FIFA, în ciuda faptului că în ultimii ani, Radu Petrescu a arbitrat meciuri importante în cupele europene. În sezonul 2024-2025 a fost delegat chiar la 3 meciuri de pe tabloul principal în Champions League!

Radu Petrescu (Foto: Sport Pictures)

Partide internaționale conduse de Petrescu în precedentele două sezoane

Steaua Roșie - Celtic 1-1

Nottingham Forest - FC Porto 2-0

Celta Vigo - Bologna 1-2

Manchester City - Feyenoord 3-3

Aston Villa - Bayern Munchen 1-0

Benfica - Bologna 0-0

Manchester United - PAOK 2-0

Belgia - Italia 0-1

Turcia - Georgia 4-1

El se afla, alături de Marian Barbu și Horațiu Feșnic, în Categoria I a arbitrilor la UEFA, primul nivel sub Elite, unde se regăsește Istvan Kovacs. Și vârsta înaintată și fără șanse de a mai urca în Elite a fost un motiv pentru care Vassaras a decis să-l scoată în decor.

Surprinzătoare e și alegerea înlocuitorului lui Petrescu. Grecul din fruntea CCA l-a ales pe George Roman, doar 31 de ani, să fie promovat pe lista FIFA, de la 1 ianuarie 2027 .

Acesta a debutat în prima ligă în urmă cu 2 ani, în august 2024, când a condus un meci U Craiova - Gloria Buzău 5-1, însă nu are la activ nici un derby, iar în palmaresul său figurează un singur meci de play-off, cel din sezonul trecut dintre FC Argeș și Rapid, scor 2-2.

George Roman (Foto: Sport Pictures)

În actualul campionat, George Roman a oficiat la 6 jocuri în Superliga, cele mai importante fiind Petrolul - Dinamo 1-0, UTA - Rapid 0-0 și U Craiova - U Cluj 4-0.

Cum va arăta lista FIFA în 2027

Istvan Kovacs, 42 de ani

Marian Barbu, 39

Horațiu Feșnic, 36

Andrei Chivulete, 39

Rareș Vidican, 36

Szabolcs Kovacs, 38

George Roman, 31

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