Scene șocante în Liga 3! VIDEO. Jandarmii au intervenit, după ce doi coechipieri s-au luat la bătaie. Reacția antrenorului +12 foto
Momentul în care Daniel Lungu a fost imobilizat de jandarmi. Foto: captură video Muscel TV
Liga 3

Scene șocante în Liga 3! VIDEO. Jandarmii au intervenit, după ce doi coechipieri s-au luat la bătaie. Reacția antrenorului

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 11:47
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 11:47
  • Partida dintre Petrolul Hârtiești și Unirea Bascov din Liga 3 a fost scena unor momente tensionate.
  • Un conflict între doi jucători a escaladat și a dus la intervenția Jandarmeriei.
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Oaspeții s-au impus cu 6-0, scor stabilit după ce lucrurile au degenerat la pauză în vestiarul celor de la Hârtiești, când aceștia erau conduși cu 2-0 pe tabelă.

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Scene șocante în Liga 3. Doi jucători s-au luat bătaie, iar unul a fost imobilizat de jandarmi

Petrolul Hârtiești este pregătită de Iulian Tameș, fost jucător la Dinamo și Poli Timișoara, în timp ce Unirea Bascov este antrenată de Marius Prisăceanu, un alt fost fotbalist al „câinilor”.

La pauză, doi jucători de la Hârtiești s-au luat la bătaie la vestiare, după ce tensiunile apăruseră între ei încă din prima repriză.

Ce s-a întâmplat? Portarul Ianis Drăghici-Mușat le-ar fi adresat injurii mai multor coechipieri, printre care și Daniel Lungu, care i-a cerut explicații la pauza meciului.

Conflictul a escaladat, cei doi s-au îmbrâncit, iar Lungu l-ar fi lovit pe Mușat, în timp ce membrii staff-ului au încercat să-i despartă. A fost nevoie inclusiv de intervenția jandarmilor, care l-au imobilizat pe Lungu, potrivit evenimentulmuscelean.ro.

Conflictul dintre jucătorii de la Petrolul Hârtiești / foto: capturi video Muscel TV
Conflictul dintre jucătorii de la Petrolul Hârtiești / foto: capturi video Muscel TV

Galerie foto (12 imagini)

Conflictul dintre jucătorii de la Petrolul Hârtiești / foto: capturi video Muscel TV Conflictul dintre jucătorii de la Petrolul Hârtiești / foto: capturi video Muscel TV Conflictul dintre jucătorii de la Petrolul Hârtiești / foto: capturi video Muscel TV Conflictul dintre jucătorii de la Petrolul Hârtiești / foto: capturi video Muscel TV Conflictul dintre jucătorii de la Petrolul Hârtiești / foto: capturi video Muscel TV
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„Portarul meu s-a luat la ceartă cu un jucător și s-au înjurat pe teren. Iar la vestiare, până să ajungem noi, cei din staff, s-au luat la bătaie, s-au împins.

Lungu (n.r. - fotbalistul recalcitrant) era foarte nervos și jandarmii au încercat să aplaneze... I-au zis să înceteze și el a tot continuat.

Au vorbit apoi jandarmii cu ei și s-au liniștit. Contractele lor vor fi reziliate”, a transmis antrenorul Tameș, conform gsp.ro.

VIDEO. Momentul conflictului, surprins de Muscel TV

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