Lux nordic pentru tricolori FOTO: Aici stă România la Stockholm: hotel deschis de nici un an, fostă cazarmă, spa de 2.500 mp și stadionul la câteva minute

Naționala României și-a ales o adevărată oază de liniște pentru puținele ore petrecute la Stockholm.

Tricolorii vor fi cazați la Hagastrand, Autograph Collection, un hotel de lux din Solna, aflat pe malul lacului Brunnsviken, lângă uriașul parc regal Haga și la doar câteva minute cu autocarul de Strawberry Arena, stadionul pe care România va înfrunta Suedia.

Suedia - România se joacă vineri, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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De la hotel până la arenă sunt aproximativ doi kilometri, iar drumul cu mașina poate fi parcurs în circa 5-10 minute, în funcție de trafic. Dar e un resort de care naționala se va bucura ceva mai mult de 24 de ore.

Hagastrand, Autograph Collection, cel mai nou din Stokcholm

Și este greu de găsit o variantă mult mai nouă în Stockholm.

Hagastrand și-a deschis porțile pe 1 octombrie 2025, după transformarea vechiului hotel SAS de la Frosundavik într-unul dintre proiectele de prestigiu ale grupului Nobis. În trecut clădirea era folosită drept cazarmă.

Are 215 camere și face parte din Autograph Collection, brandul premium al Marriott Bonvoy, fiind primul hotel al acestei colecții deschis în Scandinavia.

Designul interior poartă semnătura cunoscutului birou suedez Wingardhs și mizează pe lemn, materiale naturale și stilul nordic minimalist.

Prea multe atracții pentru puțin timp

Lux aici înseamnă însă mai ales wellness. Hotelul are un spa uriaș, de peste 2.500 de metri pătrați, piscină de 18 metri cu muzică subacvatică, sală de fitness de 350 de metri pătrați, tratamente, saune și zone speciale de recuperare.

Una dintre atracțiile neobișnuite este camera de zăpadă destinată criosaunei, prezentată la deschidere drept cea mai mare de acest tip din Scandinavia.

Tot aici se află și cea mai mare „event sauna” din Suedia, cu o capacitate de până la 60 de persoane, unde căldura este combinată cu muzică, lumini, arome și ritualuri conduse de specialiști.

Naționala stă într-o zonă istorică

Poziția este și ea spectaculoasă. Hagastrand se află chiar lângă Hagaparken, una dintre marile zone verzi ale capitalei suedeze, pe malul Brunnsviken.

În apropiere se află inclusiv Palatul Haga, reședința prințesei moștenitoare Victoria și a familiei sale. De cealaltă parte, echipa României are foarte aproape Mall of Scandinavia și, mai important, Strawberry Arena, stadionul național al Suediei.

Naționala a stat aici și în 2019, când selecționer era Cosmin Contra, însă hotelul avea altă denumire și avea alt proprietar.

Antrenament, zbor, conferință

Tricolorii au efectuat astăzi antrenamentul oficial la București, înainte de plecarea spre Suedia, iar autocarul delegației este așteptat la Hagastrand în jurul orei locale 20:00.

Jucătorii vor avea foarte puțin timp pentru instalare: numai o jumătate de oră mai târziu, de la 20:30 în Suedia, 21:30 în România, este programată conferința de presă, care va avea loc chiar în hotel.

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