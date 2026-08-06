„Îl lăsam să se chinuie în țările arabe” Ioan Andone îl critică dur pe  Florin Tănase: „Nu-l mai aduceam înapoi” » Ce l-a înfuriat +54 foto
Florin Tănase. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Îl lăsam să se chinuie în țările arabe” Ioan Andone îl critică dur pe Florin Tănase: „Nu-l mai aduceam înapoi” » Ce l-a înfuriat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 00:08
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 00:11
  • Ioan Andone (66 de ani), fost antrenor la Dinamo și CFR Cluj, l-a criticat dur pe Florin Tănase (31 de ani) după eliminarea suferită de FCSB în fața lui Auda, scor 3-7 la general, în preliminariile Conference League.
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Fostul tehnician consideră că revenirea lui Tănase la formația roș-albastră nu a fost o decizie inspirată.

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Ioan Andone, fără menajamente la adresa lui Tănase: „Nu-l mai aduceam înapoi niciodată”

„Pe Tănase nu-l mai aduceam înapoi niciodată. Oricât e el de fotbalist, nu-l aduci să-ți strice un grup și să vină cu aere de superioritate și să ieși de pe teren la 7 goluri primite.

Mai ratezi și penalty în momente decisive și o grămadă. Nu-l mai aduceai, îl lăsai să se chinuie prin țările arabe.

Acum cine știe dacă mai semna pe bani mulți după, nici arabii nu sunt proști”, a spus Andone, conform digisport.ro.

FOTO. FCSB - Farul 2-2

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Florin Tănase: „Cu ce l-am atacat pe Baciu?”

Declarațiile lui Andone au venit și în contextul discuțiilor apărute după meciul FCSB - Farul, scor 2-2, în care atacantul a ratat o lovitură de la 11 metri.

„Relația cu Marius Baciu e de antrenor-jucător. Ce altfel de relație să avem? Am soție. Poate să spună dacă l-am atacat, nici vorbă de așa ceva. Cu ce l-am atacat?

Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia. E clar că toată lumea e vinovată, de la antrenor la jucător. Înseamnă că l-am atacat? Mi-am spus doar părerea despre meci”, a afirmat jucătorul roș-albaștrilor la finalul partidei cu Farul.

După meciul cu Auda, Tănase a fost brutal de sincer:

Nu meritam să mergem mai departe. Dacă aveam un joc bun și Dumnezeu ne răsplătea și marcam. Cum am zis, jocul nu ne dă încrederea aia și nu marcăm. Dacă nu se vor schimba lucrurile și în campionat, putem ajunge unde am mai fost anul trecut. Nu ne-am creat ocazii. Florin Tănase, după meciul cu Auda

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