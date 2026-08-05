Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, i-ar fi promis Marocului organizarea finalei Cupei Mondiale din 2030 pentru a-și consolida sprijinul înaintea alegerilor pentru conducerea forului internațional, anunță The Times.

FIFA a negat însă informația și a precizat că nu a fost luată încă nicio decizie privind gazda finalei.

Cupa Mondială din 2030 va fi organizată în principal de Maroc, Spania și Portugalia.

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Meciul decisiv ar urma să se dispute la Casablanca, pe viitorul stadion „Hassan II”, o arenă aflată în construcție și proiectată pentru aproximativ 115.000 de spectatori.

Președintele FIFA i-ar fi promis Marocului finala Mondialului din 2030

Rabat urmează să găzduiască, în martie 2027, Congresul FIFA în cadrul căruia vor avea loc alegerile pentru președinția organizației. Apropierea de Maroc ar avea și o componentă politică, conform publicației britanice The Times.

Marocul este considerat unul dintre aliații importanți ai lui Infantino, iar sprijinul federațiilor africane ar putea conta într-un moment în care poziția actualului președinte FIFA este contestată tot mai puternic.

Tot în Maroc s-a desfășurat, miercuri, la inițiativa lui Infantino, o ședință de criză cu înalți oficiali ai forului mondial, în încercarea șefului FIFA de a-și consolida sprijinul după eșecul propunerii sale.

Infantino se confruntă cu o criză internă după eșecul proiectului prin care FIFA intenționa să vândă investitorilor privați 20% dintr-o nouă structură care ar fi administrat drepturile comerciale ale Cupei Mondiale.

4,2 miliarde de dolari era valoarea estimată a planului, abandonat în urma opoziției apărute în interiorul fotbalului mondial

Mai multe federații și-au retras sprijinul pentru candidatura lui Infantino la alegerile din 2027.

Forul internațional a respins informațiile potrivit cărora Infantino ar fi promis Marocului finala Mondialului din 2030.

„Este fals și înșelător să se afirme că președintele FIFA a făcut vreo promisiune în legătură cu stadionul pe care se va disputa finala Cupei Mondiale din 2030.

FIFA va lua o decizie la momentul potrivit”, a transmis un purtător de cuvânt al organizației.

Spania își dorește ca finala să se dispute pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid.

Portugalia nu este în cursa pentru găzduirea ultimului act, deoarece nu are o arenă care să îndeplinească cerința FIFA privind o capacitate de cel puțin 80.000 de locuri.

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