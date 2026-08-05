Jucăriile fabuloase ale lui Ronaldo FOTO. Starul portughez și-a prezentat  colecția de lux: „Sincer, nu știu câte mașini am”

Cristiano Ronaldo (41 de ani), atacantul lui Al-Nassr, le-a oferit urmăritorilor săi o imagine din garajul în care păstrează o parte dintre automobilele exclusiviste cumpărate de-a lungul timpului.

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Valoarea mașinilor prezentate ar depăși 23 de milioane de euro.

Cristiano Ronaldo și-a prezentat colecția de mașini de lux

Fotbalistul portughez a publicat pe Instagram mai multe fotografii în care apare înconjurat de mașinile sale și a însoțit postarea de un mesaj scurt: „Jucăriile mele 🚀”.

În imagini pot fi observate mai multe modele Ferrari și Bugatti, dar și automobile produse de McLaren și Mercedes.

Printre automobilele prezentate se numără un Ferrari Purosangue, un Ferrari 599 GTO, un Ferrari Daytona SP3 și un model din gama Ferrari Monza.

Colecția cuprinde și mai multe exemplare Bugatti. Ronaldo deține, printre altele, un Veyron și un Centodieci, model produs într-o serie limitată la numai zece unități.

Portughezul mai are un McLaren Speedtail și un Mercedes-AMG One, un hypercar hibrid inspirat din tehnologia utilizată în Formula 1.

Acestea reprezintă însă doar o parte dintre mașinile cumpărate de Ronaldo. Starul lui Al-Nassr a recunoscut într-un interviu mai vechi că nu mai știe numărul exact al automobilelor pe care le deține, conform dailymail.com.

Dacă ar fi să estimez, cred că am 40 sau 41 de mașini. Sincer, nici eu nu mai știu exact. Îmi plac foarte mult modelele Bugatti. Sunt cu totul speciale. Cristiano Ronaldo, atacant Al-Nassr

Ronaldo a dezvăluit că a cumpărat și un Bugatti Tourbillon, însă a explicat că este „o investiție”.

Bugatti Tourbillon

Printre celelalte automobile pe care le deține se numără un Mercedes G-Wagon Brabus, un Mercedes-Benz S65 AMG, un Lamborghini Aventador, un Bentley Flying Spur, un Aston Martin DBS Superleggera și mai multe modele Rolls-Royce.

O parte dintre acestea au fost primite cadou de la partenera sa, Georgina Rodriguez. Aceasta i-a oferit, printre altele, un Rolls-Royce Dawn și un Mercedes G-Wagon Brabus.

1,2 miliarde de euro este averea estimată a lui Cristiano Ronaldo. Calculul include salariile încasate de-a lungul carierei, contractele de sponsorizare și noul acord semnat cu Al-Nassr

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