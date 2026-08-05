„Trauma e foarte grea” Decizia luată de Dinamo după accidentul de la Câmpulung: „Dau puțin bugetul peste cap” + Ce urmează +5 foto
Andrei Nicolescu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Raed Krishan
Superliga

„Trauma e foarte grea” Decizia luată de Dinamo după accidentul de la Câmpulung: „Dau puțin bugetul peste cap” + Ce urmează

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 22:35
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 22:35
  • Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație al lui Dinamo, a oferit noi detalii despre starea jucătorilor și a membrilor staff-ului răniți în accidentul în care a fost implicat microbuzul echipei secunde.
  • În urma impactului, Constantin Covaciu, maseurul formației, și-a pierdut viața, iar mai multe persoane au fost rănite.
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Tragedia s-a produs pe 31 iulie, la Câmpulung Muscel. Microbuzul care transporta jucătorii și membrii staff-ului echipei secunde a lui Dinamo a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un copac.

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Andrei Nicolescu: „Trauma este foarte grea. Au văzut scene pe care nu ar trebui să le vadă nimeni”

Oficialul dinamovist a anunțat că trei dintre tinerii fotbaliști au fost deja operați și vor lipsi între trei și patru luni.

„Trauma e foarte grea. Am stat de vorbă și cu membrii staff-ului, și cu o parte dintre copii. Avem trei copii care sunt operați deja, dar cu niște urmări ale accidentului care îi vor ține 3-4 luni departe de teren.

Ei au trăit 35 de minute, până a venit salvarea, într-un mediu foarte apăsător. Au văzut niște scene pe care, în mod normal, nu trebuie să le vadă nimeni.

Urmează consilierea psihologică și trebuie să găsim modul în care vom reuși să-i facem să se bucure din nou de fotbal și de performanțele pe care își doresc să le obțină”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

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Conducerea clubului a decis ca jucătorii formației secunde să se întâlnească la Săftica și cu membrii primei echipe.

„Mâine va fi prima zi când se vor reuni după acest eveniment. Vom face o reunire la Săftica, alături de prima echipă, ca să putem să-i integrăm și să le dăm speranță pentru viitor”, a mai spus Nicolescu.

Printre persoanele rănite se află și Adrian Ropotan. Antrenorul echipei secunde a suferit mai multe leziuni, însă Nicolescu spune că fostul fotbalist are o atitudine pozitivă.

E puternic, e un războinic. E operat la mână, are fractură de piramidă nazală și câteva copci în cap. Dar, ca atitudine, cred că e unul dintre cei mai pozitivi dintre cei cu care am discutat. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Andrei Nicolescu: „Clubul trebuie să acopere costurile”

Nicolescu a mai dezvăluit că un membru al staffului a suferit o fractură la coloană și va avea nevoie de o perioadă lungă de recuperare, într-o clinică specializată.

„Intervin costuri pe care nu aveai cum să le prevezi, atât pentru înmormântare, cât și pentru recuperarea membrilor staffului.

Unul dintre ei are o fractură la coloană și va trebui să stea mult timp la pat, iar după aceea să facă exerciții de recuperare. Acestea nu se pot face decât în clinici specializate”, a mai spus oficialul „câinilor”.

Clubul trebuie să acopere costurile, pentru că este vorba despre toți cei care făceau parte din acest grup. Sunt cheltuieli neprevăzute și dau puțin bugetul peste cap. Nu ne ducem într-o zonă exclusivistă. Am apelat la un spital specializat și avem un contract pentru astfel de situații. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Dinamo a suportat costurile înmormântării lui Constantin Covaciu

În urma accidentului, maseurul Constantin Covaciu și-a pierdut viața. Nicolescu a precizat că Dinamo a ținut legătura cu familia acestuia și a achitat costurile legate de înmormântare.

„Au fost costuri destul de ridicate. Am avut un reprezentant al clubului care a ținut legătura cu familia, a făcut tot ce a trebuit și tot ce a depins de noi.

Tot ce a fost trecut pe factură sau pe chitanță a fost acoperit de club”, a mai spus Nicolescu.

Oficialul dinamovist a adăugat că familia lui Constantin Covaciu va putea beneficia și de consiliere juridică din partea clubului, în cazul în care va solicita acest lucru.

Dacă vor apela la noi, cu siguranță vor avea acest tip de sprijin, inclusiv consiliere juridică. Și clubul va trebui să facă anumite demersuri, pentru că toate aceste lucruri au fost generate fără ca noi să avem vreo vină. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

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