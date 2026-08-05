Nu a mai câștigat de 2 luni! Finalista de la Roland Garros, înfrângeri pe linie în fața unor jucătoare mult mai slab clasate
Maja Chwalinska (foto: IMAGO)
Tenis

Nu a mai câștigat de 2 luni! Finalista de la Roland Garros, înfrângeri pe linie în fața unor jucătoare mult mai slab clasate

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 20:29
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 20:33
  • Maja Chwalinska (24 de ani, #22 WTA) nu a mai reușit să câștige vreun meci după parcursul senzațional de la Roland Garros, unde a ajuns până în finală.
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Sportiva din Polonia a uimit lumea tenisului prin performanțele sale de pe zgura pariziană. A pornit din calificări și, după 9 victorii, a ajuns să joace cu trofeul pe masă. Doar Mirra Andreeva a putut să o oprească.

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Maja Chwalinska a pierdut toate meciurile jucate după finala de la Roland Garros

Rezultatul obținut la al doilea turneu de Grand Slam al anului părea să marcheze un punct de cotitură în cariera jucătoarei din Polonia, aceasta bifând un salt uriaș în clasamentul WTA, de pe locul 114 până pe 21.

Dar Chwalinska n-a reușit să-și mai regăsească nivelul arătat în Franța. În următoarele două luni, Maja a jucat trei meciuri și le-a pierdut pe toate.

Prima a suferit-o în fața conaționalei Magda Linette (34 de ani, #58 WTA) la Boodles Challenge, un turneu demonstrativ care se desfășoară în Anglia. A fost 3-6, 6-3, 6-10.

Ulterior, jucătoarea care în perioada junioratului făcea echipă cu Iga Swiatek a fost învinsă de Mananchaya Sawangkaew (24 de ani) în primul tur de la Wimbledon, scor 6-2, 5-7, 6-2. La acel moment, sportiva din Thailanda se afla pe locul 164 în ierarhia mondială (109 în prezent).

Eșecurile de pe iarba britanică au fost urmate de un meci pierdut în runda inaugurală a turneului de categorie WTA 1.000 de la Toronto. Poloneza a cedat pe hard în fața australiencei Talia Gibson (22 de ani, #74 WTA), scor 5-7, 1-6.

1.855.006 de dolari
a câștigat Maja Chwalinska din premii în tenis în 2026. Înainte de acest an, adunase aproximativ 750.000 de dolari

Chwalinska va avea o misiune dificilă și la US Open, turneu de Grand Slam care se va desfășura în perioada 30 august - 13 septembrie.

Cea mai bună performanță a sa la Flushing Meadows a fost atingerea turului al doilea al calificărilor, în 2022 și 2025.

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