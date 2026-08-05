Dan Vasilică (49 de ani),un preparator fizic cu multă experiență în Liga 1, susține că eliminările repetate ale echipelor românești din cupele europene nu sunt surprinzătoare. Și face acuzații grave!

Care crede fostul preparator fizic al echipei FCU Craiova că este cea mai mare problemă a fotbalului românesc, în rândurile de mai jos.

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Doar două dintre cele patru reprezentante ale României au rămas în cursa pentru calificarea în faza principală a competițiilor europene.

Universitatea Craiova o întâlnește pe KuPS în turul 3 din Europa League, CFR Cluj se duelează cu Tromso în aceeași fază din Conference League, în timp ce FCSB și U Cluj au fost deja eliminate.

Dan Vasilică: „Nu este nicio rușine, surpriză! Este realitatea!”

În opinia lui Dan Vasilică, problema nu este lipsa de cunoștințe tactice, de antrenori competenți, de tehnologie sau de infrastructură, deoarece acestea sunt comparabile cu cele din cluburile importante din Europa.

„«RUȘINE!», «VAI DE CAPUL NOSTRU!», «AM AJUNS RÂSUL LUMII!», «CEI MAI SLABI!», «SURPRIZĂ!». Titlurile care au șocat România fotbalistică zilele acestea sunt doar de genul acesta! Fraților, treziți-vă! Nu este nicio rușine, surpriză etc! Este… REALITATEA!

Crudă și dură, dar e realitatea pe care ne facem că nu o vedem un an de zile, până când dăm iar în cupele europene de echipe care mai de care mai slabe și ne scot fotbalul din cap. Și iar analize, iar suntem șocați… dar nimic nu se schimbă.

O dăm pe jucători că nu avem calitate, pe antrenori că nu știu ce nu fac… bla, bla, bla. Poate nu știați… ce se predă în școala de antrenori din România se predă și la Coverciano.

80% din exercițiile folosite în antrenamente nu sunt invenții proprii ci sunt făcute de toate echipele mari din Europa: de la antrenarea tranzițiilor, tactice, drill-uri, exerciții de pase, individualizare…. Deci nu aici ar fi problema!

5 ani a fost Dan Vasilică preparator fizic la FCU Craiova, între 2019 și 2024. În această perioadă a lucrat cu nu mai puțin de 10 antrenori principali

Staffurile??? Nici vorbă! Nu există echipă care să nu aibă un staff complet. Folosesc aceleași tehnologii și programe video, analize făcute de analiști școliți după aceleași metode ca cei de la cluburile de top.

Până și echipamentele de monitorizare a efortului sunt identice cu cele folosite de Real, Barca, Liverpool, Juventus etc. Catapult, Apex etc.

Sălile de forță sunt dotate cu același tip de aparate ca și cele ale cluburilor mai sus menționate. Avem de la criosaune și alte mijloace de recuperare și refacere ca cei din Europa. Top. Vitaminizare, nutriție…nu stăm rău”, a scris Vasilică pe pagina sa de Facebook.

FOTO: Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia în turul 2 preliminar din Liga Campionilor

Dan Vasilică: „Pregătirea fizică este ceva înfiorător în România”

Fostul angajat al celor de la FCU Craiova consideră că principala cauză a rezultatelor slabe din cupele europene este pregătirea fizică deficitară.

Acesta critică metodele de antrenament folosite în România, pe care le consideră învechite și insuficient de solicitante, precum și lipsa de pregătire profesională a unor preparatori fizici.

„Atunci???? Dacă avem jucători tehnici, dacă antrenorii, analiștii, kinetoterapeuții sunt foarte bine pregătiți… ce rămâne??? Ghiciți!

NIVELUL PREGĂTIRII FIZICE! Și observ că o rostește toată lumea, dar rămâne totul la fel. În fiecare sezon vedem aceleași metode de pregătire, același mingi medicinale cu care s-ar juca un copil în parc, elastice pe care în orice sală de fitness le folosesc femeile pentru încălzire, haltere care nu depășesc 50 de kg, tot felul de exerciții de pe Instagram pe care unii le folosesc pt încălzire, iar noi le folosim pentru dezvoltarea forței etc!

Cu vreo două excepții, în România pregătirea fizică este ceva înfiorător. Cunosc enorm de multe cazuri în care kinetoterapeuții folosesc greutăți de câteva ori mai mari cu jucătorii care se refac după rupturi de ligamente decât preparatorii după ce aceștia se vindecă complet. Ireal. Apoi ne mirăm de ce ajunge iar la kineto.

Cunosc preparatori fizici (muuuuuuulți) care nu au cunoștințe minime de fiziologie etc și care cred că, atenție: FORȚA TE FACE LENT! Știu preparatori care mi-au spus că ei dezvoltă forța cu…șuturi la poarta!!!!!!

Mai mult, unii sunt la rang de șarlatani, cunosc câteva cazuri în Liga 1 și câteva în Liga 2, cu sisteme GPS identice cu cele ale cluburilor de top care au modificat pragurile de viteză.

Și-și păcălesc antrenorii și patronii când li se cere socoteală arătându-le datele falsificate. Adică sprintul începe de la 25,2 km/h și ei au coborât la 20 sau 22 ca să înregistreze o cantitate mai mare de sprinturi și vin în comparație cu ce este în meciuri de UCL, păcălind ca ei au cantitate mai mare decât aceștia chiar.

Nu mai vorbesc de probleme medicale enorm de multe care sunt aruncate în majoritatea cazurilor în spinarea jucătorilor ca nu sunt profesioniști, că n-au viață extrasportivă adecvată etc”.

FOTO: FCSB a pierdut ambele meciuri cu Auda din turul 2 preliminar al Conference League

Dan Vasilică: „Nu acceptă intruși care să le demonstreze că greșesc”

Vasilică spune că, în peste 20 de ani de activitate, nu a avut sportivi care să sufere accidentări grave din cauza antrenamentelor și că metodele sale, deși criticate ca fiind prea dure, au dat rezultate.

„Și vă spun asta eu, care în Liga 1 mi se reproșa de necunoscători că fac antrenamente prea grele, greutăți prea mari… dar din mâna mea nu a plecat NIMENI, NICIODATĂ… pe mâna doctorilor.

Nu am avut o ruptură de ligamente încrucișate, tendon, menisc… nici măcar o ruptură musculară care să necesite intervenție invazivă. În 20 de ani de activitate, cu toate categoriile de sportivi.

Și în final va mai spun ceva: anul viitor o să apară iar același titluri: șocant, rușine… dar tot nu se va schimba nimic. Pentru că sunt mulți și nu acceptă intruși care să le demonstreze că greșesc.

Cand Neubert (n.r. - preparator fizic la FCSB) a venit in România și făcea antrenamente super grele care ne făceau să batem Chelsea… până și Mircea Rădulescu, care era directorul Școlii de Antrenori, l-a ironizat la TV”.

P.S. Nu toate echipele au pierdut în Europa că au stat prost fizic, analiza trebuie făcută în general. Eu am prezentat situația primelor două ligi din acest punct de vedere! De Liga 3 nu vorbesc că este ceva înfiorător, 90% din echipe fac o pregătire ca în anii 80! Dan Vasilică, fost preparator fizic FCU Craiova

De-a lungul carierei, Vasilică a fost antrenor la Internațional Bălești, FC Bistrița, Viitorul Pandurii Târgu Jiu și Gilortul Târgu Cărbunești, dar și preparator fizic la Pandurii Târgu Jiu, FK Csikszereda, FC Argeș.

La FCU Craiova a avut ambele roluri, fiind interimar în mai multe rânduri.

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