„Josnic, perfid și laș!” Luis Figo, atac devastator la Infantino: „O relicvă! Trebuie să plece” » Acuzații grave la adresa șefului FIFA +7 foto
Luis Figo și Gianni Infantino. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Campionate

„Josnic, perfid și laș!” Luis Figo, atac devastator la Infantino: „O relicvă! Trebuie să plece” » Acuzații grave la adresa șefului FIFA

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 20:09
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 20:09
  • Luis Figo (53 de ani), fost internațional portughez și câștigător al Balonului de Aur în 2000, a lansat un atac dur la adresa lui Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA.
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Într-un articol de opinie publicat în presa britanică, Figo i-a cerut conducătorului forului mondial să demisioneze, după scandalul provocat de planul prin care FIFA intenționa să vândă investitorilor privați o parte dintre drepturile comerciale ale competițiilor sale, inclusiv Cupa Mondială.

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Luis Figo cere plecarea imediată a lui Gianni Infantino: „Trebuie să plece”

„Aș putea scrie 10.000 de cuvinte despre problemele de la FIFA. Dar soluția are nevoie doar de trei: «Infantino must go» (trad.: „Infantino trebuie să plece”).

Am iubit fotbalul toată viața. Am fost jucător profesionist timp de 20 de ani. Și, credeți-mă, am întâlnit destui oameni lipsiți de scrupule în perioada petrecută în acest sport.

Dar ceea ce a ieșit la iveală în ultimele zece zile reprezintă cel mai josnic, mai perfid și mai laș comportament dictat de interesul personal pe care l-am văzut vreodată”, a scris Figo, în publicația Daily Mail.

Portughezul consideră că președintele FIFA ar fi trebuit să prezinte în mod transparent atât beneficiile, cât și riscurile unei astfel de înțelegeri.

Omul care ar încerca să forțeze adoptarea unor schimbări atât de importante doar pentru a se îmbogăți pe sine și pe prietenii săi este o relicvă a trecutului fotbalului și nu ar trebui să aibă niciun rol în viitorul său. Dacă era un plan atât de solid, de ce nu le-ai explicat membrilor și riscurile, nu doar ceea ce tu prezinți drept beneficii? Luis Figo, fost mare fotbalist portughez

Infantino ar fi urmat să primească un salariu anual de 30 de milioane de dolari în structura propusă.

„Nimic din toate acestea nu a fost făcut. Pentru că nu este o idee bună. Nu este un plan solid atunci când nu ești transparent în privința randamentelor împovărătoare pe care fondurile de investiții private le urmăresc întotdeauna.

Nu este o măsură curajoasă atunci când nu explici că, odată ce ți-ai vândut participația, aceasta dispare pentru totdeauna și că îi privezi pe succesorii tăi de dreptul de proprietate asupra Cupei Mondiale.

Și nu este cinstit atunci când omiți să menționezi că, după ce le vei oferi prietenilor tăi din Washington controlul asupra Cupei Mondiale, aceștia îți vor da un loc de muncă plătit de cinci ori mai bine decât salariul tău actual”, a mai notat Figo.

Luis Figo și Gianni Infantino, în 2016. Foto: Imago Luis Figo și Gianni Infantino, în 2016. Foto: Imago
Luis Figo și Gianni Infantino, în 2016. Foto: Imago

Luis Figo, acuzații privind modul în care este condusă FIFA

Figo a criticat și alte decizii luate de Infantino la conducerea FIFA.

„Nimic din toate acestea nu este surprinzător dacă luăm în considerare seria de abuzuri prin care, în opinia mea, a afectat reputația fotbalului: de la suspendarea și anularea unor decizii disciplinare până la încălcarea regulamentului jocului pentru organizarea unui spectacol la pauză.

Nimic nu îi stă în cale atunci când vrea să-și mulțumească prietenii.

Nu este surprinzător nici când citești declarațiile prințului Ali, președintele Federației Iordaniene de Fotbal, care a scos în evidență comportamentul de tip mafiot al FIFA conduse de Infantino: blocarea activității și a finanțării federației sale pentru a obține o scrisoare de nominalizare, astfel încât această domnie a interesului personal să poată continua”, a mai notat Figo.

FOTO. Gianni Infantino și Donald Trump, președintele SUA, la finala CM 2026

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago

Galerie foto (7 imagini)

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
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Luis Figo: „Banii trebuie investiți în terenuri și antrenori”

Luis Figo consideră că rezervele financiare ale FIFA ar trebui folosite pentru dezvoltarea directă a fotbalului, nu pentru atragerea fondurilor private.

„Fotbalul are nevoie de o discuție despre bani. Dar nu despre banii care ar putea ieși din sport și ajunge la investitori sau despre salariile umflate ale administratorilor.

Mă refer la banii care ar trebui investiți în construirea terenurilor și în pregătirea antrenorilor, pentru ca fiecare copil din lume să aibă șansa de a se îndrăgosti de cel mai frumos sport de pe planetă.

Pentru început, mă refer la cele cinci miliarde de dolari din rezervele FIFA. Câte acțiuni ar putea cumpăra acești bani în cadrul acestui plan murdar și pus la cale pe ascuns? Pe toate! Așadar, nu mai este nevoie de nicio investiție externă”, a mai transmis acesta.

Luis Figo: „Este prea târziu pentru a-și mai salva demnitatea”

Fostul mare fotbalist a comparat proiectul FIFA cu eșecul Super Ligii europene.

„Acest plan, la fel ca Super Liga înaintea lui, a fost distrus după ce presa a dezvăluit fiecare manevră perfidă înainte ca susținătorii săi să-și pună la punct mesajele. Și bine că s-a întâmplat așa.

Infantino a compromis funcția de președinte al FIFA, pe care promisese să o ridice la un alt nivel. A mințit, a înșelat și a încercat să-și asigure propriul câștig pe seama sportului pe care ar trebui să îl servească.

A pierdut sprijinul angajaților importanți din conducere, al celor mai apropiați consilieri, al marii majorități a oamenilor care își dedică viața acestui sport și chiar, după toate aparențele, al câștigătorului Premiului FIFA pentru Pace.

Este prea târziu pentru a-și mai salva demnitatea, dar nu este prea târziu pentru a salva fotbalul. Trebuie să plece. Acum”, a mai notat fostul mare fotbalist.

2000
este anul în care Luis Figo a câștigat Balonul de Aur. Portughezul a disputat aproape 800 de meciuri pentru Sporting, Barcelona, Real Madrid și Inter Milano și a strâns 127 de selecții la echipa națională a Portugaliei

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