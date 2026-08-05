Messi sare în ajutorul Madridului Gest impresionant făcut de fostul căpitan de la Barcelona, după incendiile devastatoare din Spania. Președinta Comunității a dezvăluit  suma donată

Lionel Messi (39 de ani) a făcut o donație pentru sprijinirea lucrărilor de reconstrucție din Sierra Oeste de Madrid, regiunea afectată de incendiile de vegetație care au provocat pagube majore în ultimele săptămâni.

Anunțul a fost făcut de președinta Comunității Madrid, Isabel Diaz Ayuso, printr-un mesaj publicat pe platforma X.

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Potrivit autorităților regionale, suma donată de căpitanul Argentinei va fi direcționată către fondul creat pentru refacerea localităților afectate de incendii.

Messi sare în ajutorul Madridului: donație, după incendiile devastatoare

Conform Cadena Ser, reprezentanții lui Messi au fost cei care au contactat Guvernul Comunității Madrid pentru a afla modalitatea prin care puteau face contribuția financiară, fiind îndrumați către platforma oficială de donații lansată pe 29 iulie.

„Leo Messi a donat 80.000 de euro pentru reconstrucția Sierra Oeste de Madrid. Vreau să-i mulțumesc și să-i transmit că madrilenii speră să-l primească în curând pentru a-i oferi aplauzele pe care le merită”, a scris Diaz Ayuso, președinta Comunității Madrid, pe X.

Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.



Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. 🙌🏼 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026

Până în prezent, prin această campanie au fost strânse aproximativ 200.000 de euro, iar contribuția lui Messi reprezintă cea mai importantă donație individuală anunțată public.

Lionel Messi este implicat de mai mulți ani în proiecte umanitare prin intermediul Leo Messi Foundation, organizație înființată în 2007 și dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor prin programe din domeniile sănătății, educației și sportului.

De-a lungul timpului, fundația a susținut numeroase inițiative sociale și a acordat ajutoare în situații de criză umanitară și dezastre naturale.

Incendiul a afectat 17 localități

Incendiul din Sierra Oeste a fost considerat cel mai grav produs în regiunea Madrid din ultimele decenii.

Flăcările au afectat peste 27.000 de hectare, au provocat distrugerea a aproximativ 100 de locuințe, au avariat alte peste 300 și au determinat evacuarea sau izolarea a peste 55.000 de persoane din 17 localități.

Deși, din ultimele informații, incendiul este considerat acum sub control, operațiunea nu s-a încheiat.

Pompierii din Comunitatea Madrid și pădurarii rămân pe teren, efectuând operațiuni de curățare și monitorizare pentru a preveni reaprinderea incendiului.

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