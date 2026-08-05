„Și Chivu a făcut-o la Inter” VIDEO. Bogdan Lobonț aplaudă decizia FCSB de a-l scoate din lot pe Târnovanu

Bogdan Lobonț (48 de ani), fost portar al echipei naționale, a analizat situația lui Ștefan Târnovanu (26 de ani).

Portarul FCSB-ului a fost criticat public de Gigi Becali după meciurile cu Auda și ulterior scos din lot.

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Târnovanu a fost considerat de patronul campioanei unul dintre principalii vinovați pentru dublul eșec cu Auda, scor 3-7 la general.

Lobonț, despre Târnovanu: „Sunt mai multe unghiuri din care poate fi analizată situația”

Bogdan Lobonț consideră că îndepărtarea temporară a portarului nu trebuie privită neapărat ca o sancțiune.

„Depinde din ce perspectivă vezi această mișcare. Sunt mai multe unghiuri din care poate fi analizată situația lui Târnovanu.

Unul dintre ele este că probabil are nevoie de o perioadă de liniște, de câteva zile mai libere.

Înclin să cred că acesta a fost motivul din spatele deciziei”, a spus Bogdan Lobonț.

FOTO. FCSB - Farul 2-2, meciul în care Târnovanu a fost scos din lot

Fostul portar a explicat că astfel de măsuri sunt întâlnite și la cluburile mari.

„Nu este singurul care «profită» de o abordare de acest gen. Mourinho a procedat foarte bine la Inter, în sezonul în care a reușit tripla, iar Cristi Chivu a făcut și el acest lucru la Inter în sezonul trecut.

Nu cred că este ceva ieșit din comun ca un jucător să beneficieze de câteva zile libere”.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a precizat că propunerea ca Târnovanu să fie lăsat în afara lotului i-a aparținut.

Ștefan Târnovanu a adunat 211 meciuri pentru FCSB în toate competițiile și este cotat la 3 milioane de euro, conform Transfermarkt.

El are impresia că e un mare portar. O să vină și o să spună că vrea să plece. Acolo stă până la finalul contractului. Nici nu-l vând, nici nu-i dau drumul, să nu vină cu nicio ofertă. Poate de-aia joacă la mișto, ca să-i dau drumul. Uite că nu-i dau. Gigi Becali, despre Ștefan Târnovanu

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