„Șoferul de 83 de ani nu figura în acte!” Elena Lasconi răspunde acuzațiilor văduvei maseurului de la Dinamo decedat în accident
Elena Lasconi, primar Câmpulung Muscel. Montaj: GOLAZO.ro
Special

„Șoferul de 83 de ani nu figura în acte!” Elena Lasconi răspunde acuzațiilor văduvei maseurului de la Dinamo decedat în accident

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 15:02
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 15:49
  • Elena Lasconi (54 de ani) a declarat, pentru GOLAZO.ro, că nu poate ajuta familia Covaciu mai mult decât o face deja.
  • Primarul din Câmpulung Muscel face noi dezvăluiri despre firma Alindo Impex, cea care a pus la dispoziția clubului Dinamo II microbuzul implicat în acccident.
  • Elena Lasconi spune că familia victimei trebuie „să se îndrepte împotriva celor care au dat avizele de transport”. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.
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Aura Covaciu, văduva lui Constantin „Gogu” Covaciu, fost maseur la Dinamo II, a lansat o serie de acuzații în presă la adresa Elenei Lasconi.

Ea susține că scaunele microbuzului erau legate cu sârmă și au zburat la impact, iar primarul din Câmpulung Muscel i-a promis asigurarea firmei Alindo Impex SRL, dar a plecat fără să o mai aducă.

„Doamna Lasconi nu are voie să se mire, dânsa știa despre ce situație e vorba. I-am cerut să ne ajute cu asigurarea firmei pentru situații de accidente, a zis că ne-o dă și a plecat, nu ne-a mai adus-o. Scaunele erau legate cu sârmă, efectiv au zburat în față la impact”, a spus Aura Covaciu la priveghiul soțului, pentru fanatik.ro.

Elena Lasconi: „Nu aveam cum să le aduc asigurarea pe loc, era sâmbătă!”

GOLAZO.ro a contactat-o din nou pe Elena Lasconi pentru a discuta despre aceste acuzații și pentru a verifica noi elemente descoperite în dosarul de licitație al firmei Alindo Impex SRL. Primarul din Câmpulung aduce clarificări.

Bună ziua. Familia domnului Covaciu a reclamat faptul că le-ați promis asigurarea firmei de transport pentru a o folosi în instanță, dar că dvs. ați plecat și nu le-ați mai dat-o.

Bună ziua. Eu am vorbit cu familia, dar nu mi-au făcut nicio solicitare oficială pentru așa ceva. Le-am spus că îi ajut cu tot ce pot, în sensul că mă apuc să fac adrese oficiale către Registrul Auto Român (RAR), Autoritatea Rutieră Română (ARR) și către firma de transport. Dar cum să le aduc asigurarea pe loc? Era sâmbătă când au venit după certificatul de deces. Am venit special pentru dumnealor.

Primăria nici nu cred că deține acest document în original și nici nu știu dacă este legal să îl dăm noi. Noi am delegat transportul și practic firma este cea care trebuie să pună la dispoziție aceste documente. Și foarte bine fac dacă dau firma în judecată, au tot sprijinul meu pentru a se face dreptate!

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Aura Covaciu a mai spus că „doamna Lasconi nu ar trebui să se mire, dânsa știa despre ce situație e vorba”. S-a referit, probabil, la faptul că microbuzul fiind recarosat, s-ar fi rupt.

Nu pot confirma dacă scaunele au fost sau nu legate cu sârmă, pentru că nu am văzut asta. Însă acesta este un aspect pe care Registrul Auto Român (RAR) și Autoritatea Rutieră Română (ARR) trebuie să îl lămurească. Primăria nu are nicio pârghie legală de control tehnic asupra mașinilor din trafic.

Am rugat însă Poliția Municipală, care se ocupă de anchetă, să verifice măcar kilometrajul. Când au pus contactul după ce au reușit să aducă curent pe mașină, s-a văzut că microbuzul avea aproape 600.000 de kilometri la bord. Este absolut de noaptea minții cum un asemenea vehicul uzat avea toate actele și autorizațiile în regulă.

Elena Lasconi: „Șoferul de 83 de ani nu figura în acte!”

Sursele noastre ne-au spus că șoferul de 83 de ani aflat la volanul microbuzul nu figura în dosarul de licitație al firmei Aliendo Impex SRL. E adevărat?

Da, așa este. La licitația organizată de primărie, firma Alindo Impex SRL a depus dosarul cu cele cinci mașini și numele a cinci șoferi angajați. Ei bine, șoferul de 83 de ani care se afla la volan în momentul accidentului nu se află printre cei cinci șoferi autorizați în dosar! El nu figura nicăieri pe lista oficială a firmei predate primăriei. Am cerut deja o situație oficială actualizată de la firmă cu toți șoferii.

Și v-a răspuns cineva până la urmă. Noi am tot încercat, fără succes.

Colegii mei au sunat de nenumărate ori, dar nu răspunde nimeni la telefon. Nici la sediul firmei, nici managerul de transport. Nimic. Vom vedea cum procedăm în continuare.

Revin la aceasta afirmație a doamnei Covaciu. „Doamna Lasconi nu ar trebui să se mire, dânsa știa despre ce situație e vorba”. Știați care e situația microbuzelor firmei?

Mi se pare profund nedrept să lovească cineva în mine, în condițiile în care nu am avut niciun amestec în acest transport. Nu a vorbit nimeni din primărie cu Dinamo II, ca să le organizeze deplasarea. Clubul a închiriat direct microbuzul de la această firmă privată. Ce vină am eu? Să se îndrepte împotriva celor care au dat avizele de transport.

Elena Lasconi: „Noi nu le dăm niciun leu!”

Suma pe care firma o plătește către primărie ca redevență este de 5.000 de euro? Nu e cam mică?

În vechiul contract, când aveau patru trasee, redevența era de 5.000 de euro. Acum au rămas doar cu două trasee, iar suma, ajustată cu inflația, ajunge la 3.400 de euro pe an — plătiți în patru tranșe. Mie mi se pare o sumă mică, dar este mică pentru că avem doar câteva microbuze, nu avem 400.

Avem un număr de telefon al doamnei manager de transport care apare în licitația noastră. Și această individă este vânzătoare la un magazin de carne de pui din piață. Am aflat și eu cu stupefacție. Deci managerița de transport vinde la magazinul de pui din piață. Incredibil, nu? Elena Lasconi, primar Câmpulung Muscel

Și contractul cu primăria ce valoare are?

Să fie foarte clar: sumele apărute prin presă nu sunt bani pe care primăria îi dă direct firmei! Aceea reprezintă doar cifra lor de afaceri estimată. Noi nu le dăm niciun leu, ei se autofinanțează complet din bilete. Noi doar decontăm transportul elevilor, conform legii.

A fost o licitație publică pentru aceste trasee: la prima strigare nu s-a prezentat nimeni, iar la a doua s-au prezentat doar ei, dar au venit cu toate actele în regulă. Problema majoră este cum au obținut acele acte și avize de la instituțiile abilitate, dar de asta nu se ocupă primăria.

Dumitru Colonescu, patronul firmei Alindo Impex SRL, nu a putut fi contactat nici de această dată de reporterii GOLAZO.ro pentru a prezenta un punct de vedere oficial referitor la starea vehiculului și la utilizarea unui șofer neautorizat în contractul de licitație.

Redevență anuală de doar 3.400 euro

Ancheta penală deschisă de poliție pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă vizează direct operatorul de transport Alindo Impex SRL, o firmă de apartament înființată în 1993, de la care Dinamo a închiriat microbuzul.

Firma, administrată de Dumitru Colonescu, deține de aproape trei decenii un monopol absolut asupra transportului public local tip „maxi-taxi” din Câmpulung Muscel, prin prelungiri repetate ale contractelor cu autoritățile locale.

În ciuda acestui statut, datele financiare de pe Termene.ro arată că societatea este încadrată la risc comercial și juridic ridicat. Mai mult, deși operează în continuare rutele urbane din municipiu, Alindo Impex SRL a figurat în bilanțul pe anul 2025 cu zero angajați, după ce în 2024 raportase doar trei salariați.

Pe lângă paradoxul legat de personal, analiza indicatorilor financiari ai firmei Alindo Impex SRL scoate la iveală mai multe detalii și anomalii economice importante:

  • Deși cifra de afaceri a firmei a înregistrat o ușoară creștere în anul 2025, ajungând la 263.804 lei (față de 254.913 lei în 2024), societatea a raportat o pierdere netă de 24.544 de lei. Prin comparație, în anul 2024, firma obținuse un profit net de 26.296 de lei.
  • Deși a continuat să dețină monopolul și să opereze transportul public de persoane din Câmpulung, Alindo Impex SRL a figurat în bilanțul oficial pe anul 2025 cu zero angajați, deși cu un an în urmă raportase un număr mediu de trei salariați. Primarul Elena Lasconi a explicat că această schemă este o „îmbârligătură”.
  • Pentru cele două trasee urbane majore de tip „maxi-taxi” pe care le controlează în regim de monopol în Câmpulung Muscel, firma Alindo Impex SRL achită municipalității o redevență anuală de doar 3.400 de euro.

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