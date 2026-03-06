Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a  play-off-ului CM 2026

Mircea Lucescu (80 de ani) a decis lista preliminară de jucători pentru meciurile din barajul de calificare la CM 2026. Lista cuprinde doar jucători care evoluează în străinătate.

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Dacă va învinge Turcia, naționala României va juca, 5 zile mai târziu, cu învingătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

Selecționerul Mircea Lucescu va decide lotul final mai aproape de data de disputare a play-off-ului. Acesta va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă.

Ioan Vermeșan (19 ani), care a debutat recent în Serie A, fiind atacant la Hellas Verona, se află pe lista preliminară, existând posibilitatea să fie chemat de la naționala U21 la prima reprezentativă de către selecționerul Mircea Lucescu.

O surpriză o reprezintă și prezență pe listă a lui Marius Corbu (23 de ani), mijlocaș ofensiv care evoluează la Ferencvaros, echipă din Ungaria care se va duela cu Braga în optimile Europa League.

Deși nu va fi putea juca împotriva Turciei, fiind suspendat, Denis Drăguș (Gaziantep) a fost inclus pe listă. Ar putea ajuta în cazul în care România va ajunge în finala barajului.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)

(Raków | Polonia, 5/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)

(Pisa | Italia, 35/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)

(Al Ain | EAU, 8/0) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)

(Ferencváros | Ungaria, 0/0) Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)

(Caykur Rizespor | Turcia, 33/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)

(DC United | SUA, 4/2) Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)

(Gaziantep FK | Turcia, 27/7) Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

