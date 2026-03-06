Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a  play-off-ului CM 2026
Marius Corbu și Ioan Vermeșan, convocați de Mircea Lucescu pentru barajul CM 2026 (Fotomontaj GOLAZO.ro)
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a play-off-ului CM 2026

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 14:32
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 14:43
  • Mircea Lucescu (80 de ani) a decis lista preliminară de jucători pentru meciurile din barajul de calificare la CM 2026. Lista cuprinde doar jucători care evoluează în străinătate.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
  • Dacă va învinge Turcia, naționala României va juca, 5 zile mai târziu, cu învingătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

Selecționerul Mircea Lucescu va decide lotul final mai aproape de data de disputare a play-off-ului. Acesta va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă.

„Rațiu, constanță și impact imediat" Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă"
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”

Ioan Vermeșan (19 ani), care a debutat recent în Serie A, fiind atacant la Hellas Verona, se află pe lista preliminară, existând posibilitatea să fie chemat de la naționala U21 la prima reprezentativă de către selecționerul Mircea Lucescu.

O surpriză o reprezintă și prezență pe listă a lui Marius Corbu (23 de ani), mijlocaș ofensiv care evoluează la Ferencvaros, echipă din Ungaria care se va duela cu Braga în optimile Europa League.

Deși nu va fi putea juca împotriva Turciei, fiind suspendat, Denis Drăguș (Gaziantep) a fost inclus pe listă. Ar putea ajuta în cazul în care România va ajunge în finala barajului.

Ioan Vermeșan (Foto: IMAGO) Ioan Vermeșan (Foto: IMAGO)
Ioan Vermeșan (Foto: IMAGO)

Lista preliminară pentru barajul CM 2026: Ioan Vermeșan și Marius Corbu, surprizele lui Mircea Lucescu

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)
  • Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)
  • Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Cade mitul „Musi e bun"! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan  
13:26
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan  
„I-au avut pe masă și nu s-au uitat la ei" Starurile cărora FCSB le-a închis ușa în nas: „Le-am cerut 200.000 de euro. Acum, a plecat pe 5 milioane"
12:03
„I-au avut pe masă și nu s-au uitat la ei” Starurile cărora FCSB le-a închis ușa în nas: „Le-am cerut 200.000 de euro. Acum, a plecat pe 5 milioane”
„I-au avut pe masă și nu s-au uitat la ei” Starurile cărora FCSB le-a închis ușa în nas: „Le-am cerut 200.000 de euro. Acum, a plecat pe 5 milioane”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

turcia echipa nationala a romaniei mircea lucescu baraj cupa mondiala romania cm 2026 marius corbu ioan vermesan
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!
06.03
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
„Șarlatan, nu jurnalist" Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu"
06.03
„Șarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric"
06.03
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
„Ei stau la șmecherie!" Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
06.03
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
