U Cluj, 6 victorii fără Bergodi  Antrenorul italian a reacționat după succesul cu FCSB: „M-au înlocuit cu brio”

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, a vorbit despre victoria cu FCSB, scor 3-1, din ultima etapă a sezonului regulat al Ligii 1.

Tehnicianul „studenților” a oferit detalii despre partida de pe Arena Națională și a spus ce va urma pentru echipa sa în play-off.

Cristiano Bergodi, despre victoria cu FCSB: „O victorie foarte importantă”

Partida cu FCSB a fost ultima dintre cele la care antrenorul italian nu a avut voie să stea pe bancă, fiind suspendat timp de o lună după incidentele de la finalul derby-ului cu CFR, când a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar.

Bergodi a urmărit confruntarea de la hotel, fiind în permanentă legătură cu membrii staff-ului său.

„Victorie foarte importantă, mai mult pentru că am fost conduși din startul meciului. Băieții au arătat caracterul, de fapt, și-au arătat din nou caracterul și forța grupului.

Nu s-au speriat, ba, din contră, au continuat să creadă în forțele lor și au întors rezultatul. Cum? Printr-un joc foarte bun, creând multe ocazii de gol. Acesta a fost aspectul cel mai important din această victorie.

Doresc în mod special să mulțumesc jucătorilor, tuturor, staff-ului meu care m-a înlocuit cu brio în această perioadă și toți au făcut-o într-un mod extraordinar.

Avem un grup de jucători importanți, cu experiență, dar și tineri, cu toții merită aprecierea mea, a noastră, pentru tot ceea ce au făcut”, a declarat Cristiano Bergodi, conform gsp.ro.

Urmează un turneu de 10 finale în care trebuie să demonstrăm că suntem la înălțime. Jucăm cu modestie, cu umilință și cu forța grupului. Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

U Cluj a câștigat toate cele 6 partide disputate fără Bergodi pe bancă:

2-0 cu Oțelul și 2-1 cu FC Hermannstadt, în Cupa României

4-1 cu Csikszereda, 3-1 cu FC Botoșani, 4-0 cu Oțelul și 3-1 cu FCSB, în Liga 1.

VIDEO. Golul marcat de Issouf Macalou în FCSB - U Cluj 1-3

