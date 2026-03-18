Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Arda Guler, cel mai scump jucător al naționalei Turciei Foto: Imago
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei

alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 23:10
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 23:30
  • Arda Guler, încă un meci la înălțime înaintea barajului Turcia - România. Cel care conduce jocul blanco a ieșit la lumină și cu Manchester City, 2-1 pentru Real. 
  • Îl așteaptă derbyul Madridului la o zi de reunirea naționalei Semilunii la Istanbul. 
  • Antrenorul Alvaro Arbeloa i-a făcut o promisiune pentru viitorul imediat pe „Bernabeu”. 

La doar 21 de ani, Arda Guler e titular la Real Madrid și la naționala Turciei.

Veste rea pentru Lucescu Ce s-a întâmplat cu Calhanoglu la Inter nu ajută naționala noastră. Dar e bine pentru Chivu
Veste rea pentru Lucescu Ce s-a întâmplat cu Calhanoglu la Inter nu ajută naționala noastră. Dar e bine pentru Chivu

El este unul dintre jucătorii care ne pot face cel mai mult rău pe 26 martie, în semifinala barajului pentru Mondialul american.

Arbeloa: „Arda Guler a jucat ca un fotbalist experimentat”

După ce a înscris de la aproape 70 de metri la 4-1 cu Elche, sâmbătă, în LaLiga, tânărul mijlocaș a impresionat în Liga Campionilor, la 2-1 cu Manchester City, în returul „optimilor” CL.

Avansare cu mingea la picior, pase foarte bune, deschideri ale jocului, viziune. Gândește repede și acționează, cu un picior stâng excelent.

Arda Guler îl depășește cu mingea la picior pe Tijjani Reijnders la City - Real 1-2 Foto: Imago Arda Guler îl depășește cu mingea la picior pe Tijjani Reijnders la City - Real 1-2 Foto: Imago
Apreciat de antrenorul blanco la conferința de presă. „Trebuie să avem posesia, iar Guler ne ajută mult. Crește, acumulează experiență. A jucat ca un fotbalist experimentat”, a declarat Alvaro Arbeloa, potrivit Fanatik.com.tr.

90 de milioane de euro
valorează Arda Guler (Transfermarkt), cu 15 milioane mai mult decât Kenan Yildiz, celălalt superjucător tânăr al Turciei

Arbeloa i-a promis lui Arda Guler că va juca și după revenirea lui Bellingham

Arda, cel mai scump internațional turc, a spus la TRT Spor care e obiectivul lui Real în Champions: „Vrem trofeul”. Chiar și într-un sezon mai puțin bun, în care Xabi Alonso a fost demis și înlocuit cu Arbeloa.

Antrenorul a discutat cu tânărul playmaker, susține madriduniversal.com, asigurându-l că nu are niciun motiv să fie neliniștit. Mai ales după ce Guler s-a supărat pentru că e schimbat prea mult.

6 goluri
și 6 assisturi are Arda Guler în 26 de selecții la naționala Turciei

Arbeloa i-ar fi făcut o promisiune lui Arda. Nu va renunța la el odată ce Jude Bellingham se va reface (englezul a suferit o ruptură musculară la începutul lui februarie) și va reveni pe teren.

Arda Guler, îmbrățișat de antrenorul Arbeloa Foto: Imago Arda Guler, îmbrățișat de antrenorul Arbeloa Foto: Imago
„Vei continua să joci cu mine. Nu există nicio îndoială asupra acestui lucru”, i-ar fi zis tehnicianul.

Va fi titular și duminică, la Real - Atletico, în derbyul Madridului.

Ce a realizat în plus Arda Guler la Real în acest sezon

Arda a evoluat mult față de stagiunea trecută la Real. Ca număr de meciuri, ca timp de joc, ca importanță, ca influență în echipa madrilenă.

  • 2024-2025: 49 de meciuri în toate competițiile, 6 goluri, 11 pase decisive.
2.197 de minute
a jucat Guler la Madrid sezonul precedent, medie de 45 de minute pe meci
  • 2025-2026: 44 de partide, 4 goluri, 13 assisturi. 2.848 de minute în total, 65 în medie pe meci.
20 de minute
de joc a câștigat în medie Guler în actuala stagiune

„Ar fi o rușine” Ce spune un jucător turc despre barajul cu România și Mondial. Și ce afirmație legată de ultimul Euro!
„Ar fi o rușine” Ce spune un jucător turc despre barajul cu România și Mondial. Și ce afirmație legată de ultimul Euro!
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc, coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc,  coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Comitetul Executiv Cum arată conducerea FRF după alegeri: 8 funcții puse la bătaie, o singură noutate! Nicolescu, marele învins
Comitetul Executiv Cum arată conducerea FRF după alegeri: 8 funcții puse la bătaie, o singură noutate! Nicolescu, marele învins
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Asistență redusă  Câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova 
Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
