Arda Guler, încă un meci la înălțime înaintea barajului Turcia - România. Cel care conduce jocul blanco a ieșit la lumină și cu Manchester City, 2-1 pentru Real.

Îl așteaptă derbyul Madridului la o zi de reunirea naționalei Semilunii la Istanbul.

Antrenorul Alvaro Arbeloa i-a făcut o promisiune pentru viitorul imediat pe „Bernabeu”.

La doar 21 de ani, Arda Guler e titular la Real Madrid și la naționala Turciei.

El este unul dintre jucătorii care ne pot face cel mai mult rău pe 26 martie, în semifinala barajului pentru Mondialul american.

Arbeloa: „Arda Guler a jucat ca un fotbalist experimentat”

După ce a înscris de la aproape 70 de metri la 4-1 cu Elche, sâmbătă, în LaLiga, tânărul mijlocaș a impresionat în Liga Campionilor, la 2-1 cu Manchester City, în returul „optimilor” CL.

Avansare cu mingea la picior, pase foarte bune, deschideri ale jocului, viziune. Gândește repede și acționează, cu un picior stâng excelent.

Arda Guler îl depășește cu mingea la picior pe Tijjani Reijnders la City - Real 1-2 Foto: Imago

Apreciat de antrenorul blanco la conferința de presă. „Trebuie să avem posesia, iar Guler ne ajută mult. Crește, acumulează experiență. A jucat ca un fotbalist experimentat”, a declarat Alvaro Arbeloa, potrivit Fanatik.com.tr.

90 de milioane de euro valorează Arda Guler (Transfermarkt), cu 15 milioane mai mult decât Kenan Yildiz, celălalt superjucător tânăr al Turciei

Arbeloa i-a promis lui Arda Guler că va juca și după revenirea lui Bellingham

Arda, cel mai scump internațional turc, a spus la TRT Spor care e obiectivul lui Real în Champions: „Vrem trofeul”. Chiar și într-un sezon mai puțin bun, în care Xabi Alonso a fost demis și înlocuit cu Arbeloa.

Antrenorul a discutat cu tânărul playmaker, susține madriduniversal.com, asigurându-l că nu are niciun motiv să fie neliniștit. Mai ales după ce Guler s-a supărat pentru că e schimbat prea mult.

6 goluri și 6 assisturi are Arda Guler în 26 de selecții la naționala Turciei

Arbeloa i-ar fi făcut o promisiune lui Arda. Nu va renunța la el odată ce Jude Bellingham se va reface (englezul a suferit o ruptură musculară la începutul lui februarie) și va reveni pe teren.

Arda Guler, îmbrățișat de antrenorul Arbeloa Foto: Imago

„Vei continua să joci cu mine. Nu există nicio îndoială asupra acestui lucru”, i-ar fi zis tehnicianul.

Va fi titular și duminică, la Real - Atletico, în derbyul Madridului.

Ce a realizat în plus Arda Guler la Real în acest sezon

Arda a evoluat mult față de stagiunea trecută la Real. Ca număr de meciuri, ca timp de joc, ca importanță, ca influență în echipa madrilenă.

2024-2025: 49 de meciuri în toate competițiile, 6 goluri, 11 pase decisive.

2.197 de minute a jucat Guler la Madrid sezonul precedent, medie de 45 de minute pe meci

2025-2026: 44 de partide, 4 goluri, 13 assisturi. 2.848 de minute în total, 65 în medie pe meci.

20 de minute de joc a câștigat în medie Guler în actuala stagiune

