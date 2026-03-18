Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor

- Tottenham - Atletico 3-2. Londonezii s-au impus pe teren propriu, însă au ratat calificarea în „sferturi”.
- Bayern și Barcelona au făcut spectacol, iar Liverpool a mers și ea mai departe fără emoții.
Cum arată sferturile de finală ale Ligii Campionilor
- PSG - Liverpool
- Real Madrid - Bayern
- Barcelona - Atletico Madrid
- Sporting - Arsenal
La debutul lui Radu Drăgușin în Liga Campionilor, Tottenham a reușit o victorie la limită în fața lui Atletico Madrid, scor 3-2, dar rezultatul nu a fost suficient pentru a obține calificarea, după eșecul drastic, scor 2-5 în tur.
După două eșecuri în acest sezon al Ligii, ambele scor 0-1, Liverpool a reușit să o învingă pe Galatasaray la a treia întâlnire, chiar în momentul cel mai important, obținând biletul pentru sferturi, după 4-1 la general.
La Munchen, Bayern a zdrobit-o din nou pe Atalanta, scor 4-1, reușind un incredibil 10-2 la general, iar Barcelona s-a distrat cu Newcastle în primul meci al zilei, scor 7-2, respectiv 8-3 la general.
Tottenham - Atletico Madrid 3-2
- Au marcat: Kolo Muani (30), Simons (52, 90 pen.) / Alvarez (47) și Hancko (75)
- Radu Drăgușin a fost titular, bifând debutul său în Liga Campionilor. Internaționalul român a evoluat ca fundaș dreapta, într-o formulă cu 4 apărători. A fost înlocuit în minutul 66 de Udogie
- Arbitru: Daniel Siebert, Asistenți: Jan Seidel, Rafael Foltyn, VAR: Bastian Dankert, AVAR: Sören Storks
- Stadion: „Tottenham Hotspur”
Bayern - Atalanta 4-1
- Au marcat: Kane (25 pen., 54), Karl (56), Diaz (70) / Samardzic (86)
- Arbitru: Benoît Bastien, Asistenți: Hicham Zakrani, Aurélien Berthomieu, VAR: Bastien Dechepy, AVAR: Jarred Gillett
- Stadion: Allianz Arena
Liverpool - Galatasaray 4-0
- Au marcat: Szoboszlai (25), Ekitike (52), Gravenberch (53), Salah (62)
- Arbitru: Szymon Marciniak, Asistenți: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik, VAR: Marco Di Bello, AVAR: Daniele Chiffi
- Stadion: Anfield
Barcelona - Newcastle 7-2
- Au marcat: Raphinha (6, 72), Bernal (18), Yamal (45+3 pen.), Fermin (51), Lewandowski (56, 61) / Elanga (15, 28)
- Arbitru: François Letexier, Asistenți: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni, VAR: Bram Van Driessche, AVAR: Jérôme Brisard
- Stadion: Camp Nou
Finala UCL 2026 e la Budapesta
Programul fazelor eliminatorii din Liga Campionilor:
- Sferturi de finală: 7/8 și 14/15 aprilie 2026
- Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026
- Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)