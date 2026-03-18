Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor

Tottenham - Atletico 3-2. Londonezii s-au impus pe teren propriu, însă au ratat calificarea în „sferturi”.

Bayern și Barcelona au făcut spectacol, iar Liverpool a mers și ea mai departe fără emoții.

Cum arată sferturile de finală ale Ligii Campionilor

PSG - Liverpool

Real Madrid - Bayern

Barcelona - Atletico Madrid

Sporting - Arsenal

La debutul lui Radu Drăgușin în Liga Campionilor, Tottenham a reușit o victorie la limită în fața lui Atletico Madrid, scor 3-2, dar rezultatul nu a fost suficient pentru a obține calificarea, după eșecul drastic, scor 2-5 în tur.

După două eșecuri în acest sezon al Ligii, ambele scor 0-1, Liverpool a reușit să o învingă pe Galatasaray la a treia întâlnire, chiar în momentul cel mai important, obținând biletul pentru sferturi, după 4-1 la general.

La Munchen, Bayern a zdrobit-o din nou pe Atalanta, scor 4-1, reușind un incredibil 10-2 la general, iar Barcelona s-a distrat cu Newcastle în primul meci al zilei, scor 7-2, respectiv 8-3 la general.

Tottenham - Atletico Madrid 3-2

Kolo Muani (30), Simons (52, 90 pen.) / Alvarez (47) și Hancko (75) Radu Drăgușin a fost titular, bifând debutul său în Liga Campionilor. Internaționalul român a evoluat ca fundaș dreapta, într-o formulă cu 4 apărători. A fost înlocuit în minutul 66 de Udogie

: Daniel Siebert, : Jan Seidel, Rafael Foltyn, : Bastian Dankert, : Sören Storks Stadion: „Tottenham Hotspur”

Bayern - Atalanta 4-1

Au marcat: Kane (25 pen., 54), Karl (56), Diaz (70) / Samardzic (86)

: Benoît Bastien, : Hicham Zakrani, Aurélien Berthomieu, : Bastien Dechepy, : Jarred Gillett Stadion: Allianz Arena

Liverpool - Galatasaray 4-0

Au marcat: Szoboszlai (25), Ekitike (52), Gravenberch (53), Salah (62)

: Szymon Marciniak, : Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik, : Marco Di Bello, : Daniele Chiffi Stadion: Anfield

Barcelona - Newcastle 7-2

Au marcat: Raphinha (6, 72), Bernal (18), Yamal (45+3 pen.), Fermin (51), Lewandowski (56, 61) / Elanga (15, 28)

: François Letexier, : Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni, : Bram Van Driessche, : Jérôme Brisard Stadion: Camp Nou

Finala UCL 2026 e la Budapesta

Programul fazelor eliminatorii din Liga Campionilor:

Sferturi de finală: 7/8 și 14/15 aprilie 2026

Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026

Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport