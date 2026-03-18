Alegerile de la FRF s-au încheiat cu un rezultat ușor previzibil. Răzvan Burleanu a câștigat al 4-lea mandat.

De data aceasta însă nu cu unanimitate, ci cu 5 voturi împotrivă din 264.

Kim Jong-un din Coreea de Nord este totuși mai tare, a luat 99,95% din voturi. După aflarea rezultatului, domnul președinte al federației a ținut să transmită stimatei adunări un mesaj din partea fiicei sale

Un copil de 6 ani vorbește ce aude în casă. Dacă în casă părinții folosesc un vocabular colorat, copiii și-l însușesc și ei. Nu au mulți adulți discernământ asupra termenilor folosiți în vorbire, dar la ei se întâmplă asta din cauza educației precare.

Ce să-i pretinzi atunci unui micuț, care de-abia descoperă tainele alfabetului? Așa că nu trebuie să ne mirăm că fiica lui Răzvan Burleanu s-ar fi întrebat cine este “măscăriciul” care a fost celălalt candidat la șefia FRF. Și care a avut tupeul să lupte pentru funcția tatălui ei.

Cuvinte inferioare

Putea fetița să se fi întrebat în egală măsură cine era “maimuțoiul” care voia să ia locul părintelui ei în fruntea federației. Maimuțoiul este cred alt cuvânt frecventat în familia Burleanu.

Apelativul a fost folosit cu câțiva ani de proaspăt realesul președinte FRF împotriva unui avocat al lui Adrian Mititelu și al clubului U Craiova.

Să ne bucurăm că fiica președintelui nu a folosit totuși cuvinte inferioare cu adevărat. Sau și dacă ar fi apelat la ele, domnul Burleanu nu le-ar fi adus în atenția stimatei Adunări Generale. Anumite lucruri rămân în familie, nu ni se tot spune asta în fotbalul românesc?

Modelul Putin. Cine nu-i cu noi nu există

Răzvan Burleanu a obținut 258 de voturi, iar contracandidatul Ilie Drăgan, “măscăriciul”, 5. Asta se întâmplă când lupți împotriva scuderiei federale lansate pe circuit în 2014. Te expui oprobriului domnilor și doamnelor votanți. Te faci de râs, fără să faci nimic comic.

Dimpotrivă, dacă vrei să spui câteva cuvinte critice, băieții cu căști în ureche te iau pe sus în huiduielile asistenței monolitice.

FRF este o organizație privată, care funcționează după alte reguli decât ale democrației dintr-un stat de drept. Modelul de guvernare al Rusiei lui Putin este mi se pare foarte aproape de acela al FRF.

Și trebuie reținută o idee. Nu poporul în general hotărăște cine conduce fotbalul românesc, ci poporul restrâns al membrilor afiliați. Burleanu, Vișan și celelalte personaje ale camarilei au înțeles cum funcționează lucrurile încă de atunci când noi cei de pe margine nu știam de unde vin și încotro se îndreaptă acești tineri emanați din zone tainice ale puterii.

Răzvan Burleanu

Ciocoii vechi și noi. Mai ales noi

O vreme, cât încă nu construiau eternitatea, Burleanu și ai lui au generat gesturile corecte pentru dezvoltarea fotbalului la bază. Și acum continuă să le facă, grație mai ales obstinației unor oameni din plan secund, care nu se înfruptă din roadele puterii.

Burleanu și pletora au spirit managerial, știu să atragă fonduri. Au penetrat organismele UEFA și FIFA, Dar ne-alternanța la guvernare dăunează grav. Derapajele verbale de genul maimuțoi sau măscărici sunt simptomul ciocoismului.

Când ești călare pe situație și dacă ai un caracter duplicitar, începi să îți dai arama pe față și să jignești. Nu știu decât foarte puține despre acest Ilie Drăgan. Că este profesor de sport, antrenor de fotbal și conducătorul unei școli de fotbal.

Asta nu înseamnă că nu are dreptul să exprime niște păreri critice din calitatea de membru afiliat. Câtă vreme sunt într-un limbaj urban, criticile sunt terapeutice. Lasă-l să producă el circul, dacă urmărește asta, cu atât mai mult îl vei domina moral.

Un fleac, va fi ciuruit!

Grijile noastre sunt legate acum de prețul benzinei, de situația din strâmtoarea Ormuz, de dronele de la graniță sau de eficacitatea rachetelor Patriot. Și mai puțin spre deloc de faptul că Răzvan Burleanu mai domnește încă 4 ani la Casa Fotbalului.

El crede acum că va rămâne acolo câte mandate dorește, indiferent de ce spun statutele FRF. Dar nu. Va rămâne acolo până când cineva acolo sus va considera că altcineva trebuie să îi ia locul.

RB nu se va da la o parte de bună voie, pentru că puterea are gust bun. Nu se va preda. Se va lupta, dar va pierde neînțelegând de ce AJF-urile și fotbalul în sală vor fi întors armele. Nu va rămâne însă pe drumuri. România are grijă de fiii ei credincioși. Iar nou-venitul va spune simplu la sfârșitul votului. Un fleac, i-am ciuruit!