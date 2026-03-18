Asistență redusă  Câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova 

Nu s-au vândut foarte multe bilete la meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa #2 a play-off-ului Ligii 1.

Derby-ul se va juca joi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Spor 1 și Prima Sport 1.

După patru înfrângeri consecutive în campionat, forma slabă a echipei se vede și în numărul de bilete vândute pentru partida cu „studenții” olteni.

Câte bilete s-au vândut la Dinamo - U Craiova

Cu o zi înainte de meci, „câinii” au vândut aproximativ 4.500 de bilete pentru partida de pe Arena Națională, conform gsp.ro.

Acest număr e mult sub media de 12.000 acasă a „câinilor”.

Numărul mic de tichete este și sub așteptările conducerii dinamoviste, care spera la o asistență de aproximativ 15.000 de spectatori la al doilea meci din play-off.

La partida din sezonul regulat, meci jucat tot pe Arena Națională, au asistat 15.500 de spectatori.

Roș-albii vin însă după 4 înfrângeri consecutive, iar entuziasmul fanilor e momentan scăzut.

Înaintea meciului direct, U Craiova ocupă locul al treilea, cu 30 de puncte acumulate, în timp ce Dinamo e pe șase, cu 26 de puncte.

Prețurile biletelor la Dinamo - Universitatea Craiova:

VIP Experience – Inel 1 – 500 lei

Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 150 lei

Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 100 lei

Tribuna 1 – Inel 2 – 70 lei

Tribuna 1 – Inel 3 – 50 lei

Tribuna 2 – Inel 1 – 60 lei

Tribuna 2 – Inel 2 – 50 lei

Tribuna 2 – Inel 3 – 40 lei

Peluza PCH – Inel 1 – 30 lei

Peluza PCH – Inel 2 – 25 lei

Peluza PCH – Inel 3 – 20 lei

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport